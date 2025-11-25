4 साल में 16000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी पर; भूपेंद्र सरकार पर कांग्रेस के कौन से आरोप?

संक्षेप: मेवाणी के खिलाफ बैनर लेकर, पुलिसकर्मियों के रिश्तेदारों ने बनासकांठा के पालनपुर शहर के साथ-साथ पाटन और वाव-थराद जिलों में रैलियां निकालीं और वडगाम विधायक से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने मेवाणी पर आरोप लगाया कि वह प्रचार पाने के लिए जानबूझकर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाते और अपमानित करते हैं।

कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए दावा किया कि पिछले चार सालों में राज्य में लगभग ₹16,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गईं, लेकिन इनमें से किसी भी मामले में कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विपक्षी पार्टी का यह हमला एक दिन बाद हुआ है जब उत्तर गुजरात के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी के कथित बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। मेवाणी ने कथित तौर पर यह धमकी दी थी कि शराब तस्करों और ड्रग डीलरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर पुलिसकर्मियों की नौकरी चली जाएगी।

मेवाणी के खिलाफ बैनर लेकर, पुलिसकर्मियों के रिश्तेदारों ने बनासकांठा के पालनपुर शहर के साथ-साथ पाटन और वाव-थराद जिलों में रैलियां निकालीं और वडगाम विधायक से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने मेवाणी पर आरोप लगाया कि वह प्रचार पाने के लिए जानबूझकर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाते और अपमानित करते हैं। गुजरात कांग्रेस के नेता और पार्टी के सेवा दल प्रमुख, लालजी देसाई ने कहा कि कुछ दिन पहले, मेवाणी ने जनता के सदस्यों के साथ मिलकर एक स्कूल के ठीक बगल में स्थित ड्रग्स बेचने वाली दुकान पर जनता ने छापा मारा था।

देसाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "इस दौरान, मेवाणी ने स्थानीय पुलिसकर्मियों और अधिकारियों से कहा था कि अगर वे स्कूल के बगल में ऐसी ड्रग्स बेचने वाली दुकान को चलने देंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।" देसाई ने आगे कहा, "इसके जवाब में, गुजरात के गृह मंत्री ने कहा कि अगर कोई शिक्षित जन प्रतिनिधि कानून की बात करता है, तो 'चिंता न करें, मैं यहां हूं'। यह बयान गृह मंत्री हर्ष संघवी) ने तब दिया जब गुजरात में पूरी तरह शराब बंदी है।"

लालजी देसाई ने आरोप लगाया कि आज गुजरात में ड्रग्स (नशीले पदार्थ) बेरोकटोक आ रहे हैं, और इस पर कार्रवाई करने के बजाय, राज्य के गृह मंत्री प्रणाली (system) के माध्यम से यह संदेश दे रहे हैं कि पुलिसकर्मी कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। कांग्रेस नेता ने दावा किया, "आज गुजरात में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार गृह विभाग में है। इससे पहले, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने स्वयं कहा था कि गुजरात में अधिकतम भ्रष्टाचार राजस्व विभाग में है, और उसके बाद गृह मंत्रालय में।"

देसाई ने दावा किया, "गुजरात में, चार साल के दौरान, लगभग ₹16,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गईं, लेकिन इनमें से किसी भी मामले में कोई भी अपराधी नहीं पकड़ा गया है।" 21 नवंबर को, मेवाणी थराद कस्बे के शिवनगर के कुछ निवासियों के साथ नवगठित वाव-थराद जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) के कार्यालय गए थे, जहां उन्होंने इलाके में शराब और ड्रग्स की धड़ल्ले से बिक्री का आरोप लगाया था।

वाव-थराद एसपी चिंतन तेरैया की मौजूदगी में गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने पुलिसकर्मियों पर शराब तस्करों और ड्रग डीलरों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया। वहाँ मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर और कर्मियों को संबोधित करते हुए मेवाणी ने कहा कि अगर उन्होंने इस मुद्दे को उनके सामने उठाने के लिए स्थानीय लोगों को डराने की कोशिश की, तो उनकी नौकरी चली जाएगी।