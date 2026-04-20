'मुसलमान नहीं, कांग्रेस है बंटवारे की असली जिम्मेदार'… जिन्ना पर भी बरसे ओवैसी
उन्होंने कहा 'भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती। बार-बार देश के बंटवारे के लिए मुसलमान को जिम्मेदार ठहराते हैं। जबकि उस जमाने में 90 फीसद मुसलमान तो बंटवारे के लिए वोट डाल ही नहीं सकते थे।
एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश के बंटवारे के लिए मुसलमान नहीं बल्कि कांग्रेस जिम्मेदार थी। गुजरात के लिंबायत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। ओवैसी ने कहा कि बार-बार देश के बंटवारे के लिए मुसलमान को जिम्मेदार ठहराया जाता है।
उन्होंने कहा 'भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती। बार-बार देश के बंटवारे के लिए मुसलमान को जिम्मेदार ठहराते हैं। जबकि उस जमाने में 90 फीसद मुसलमान तो बंटवारे के लिए वोट डाल ही नहीं सकते थे। जब वो जालिम जिन्ना इस मुल्क के दो टूकड़े किए थे। देश को दो टूकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस शामिल नहीं है?'
मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब का जिक्र
भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब ‘इंडिया विन्स फ्रीडम’ का जिक्र करते हुए ओवैसी कहा कि 'मौलाना आजाद ने अपनी किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पास विनती की थी कि भारत का विभाजन न होने दिया जाए।'
ओवैसी ने सवाल उठाया, ‘क्या कांग्रेस पार्टी उन लोगों में शामिल नहीं है जो विभाजन के लिए जिम्मेदार थे?’
स्थानीय निकाय चुनावों के लिए प्रचार
गुजरात में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओवैसी ने कहा कि ‘वोट एक अमानत है, वोट का इस्तेमाल अपने जमात के लिए करो। वोट का इस्तेमाल करो ताकि गुजरात में हम बता दें कि हम लावारिस नहीं हम इंसान हैं। हमारी आवाज को सुना जाएगा। औवैसी ने कहा कि याद रखो नौजवानों बात उसी की सुनी जाएगी, जिसका लीडर होगा। तुम जब लीडर बनोगे तो अपने मुकद्दर के फैसले करोगे।’
बीजेपी की बी-टीम के आरोप पर क्या बोले?
ओवैसी ने 'बीजेपी की बी-टीम' के आरोपों पर पलटवार करते हुए विपक्षी दलों के दोहरे मापदंड को उजागर किया। उन्होंने सवाल किया, 'अगर हम बंगाल में सिर्फ 11 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस और टीएमसी बाकी 270+ सीटों पर बीजेपी को क्यों नहीं हरा पाते?' ओवैसी ने दो टूक कहा कि विपक्ष अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के बजाय अपनी जीत सुनिश्चित करे।
कब-कब हैं चुनाव?
आपको बता दें कि गुजरात में आगामी 26 अप्रैल को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी दलों की ओर से प्रचार-प्रसार भी जोर-शोर से जारी है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए वोटिंग 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होगी। 4 मई को नतीजे आएंगे।
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