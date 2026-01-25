कांग्रेस MP के भतीजे ने पत्नी को मारा: गुजरात पुलिस ने 'गलती से' गोली चलने की बात को किया खारिज
गुजरात पुलिस ने कांग्रेस सांसद शक्तिसिंह गोहिल के दिवंगत भतीजे यशकुमारसिंह के खिलाफ अब हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस जिसे शुरू में 'हादसा' मानकर चल रही थी उसे अब उसे हत्या माना जा रहा है।
पुलिस इस केस की शुरुआती जांच में इस नतीजे पर पहुंची है कि यशकुमारसिंह की पत्नी राजेश्वरी की गोली लगने से हुई मौत हादसा नहीं थी और बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी।
गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में क्लास-I अधिकारी यशराजसिंह ने दो महीने पहले नवंबर में राजेश्वरी से शादी की थी। इस कपल की 21 जनवरी की रात को मौत हो गई थी। दोनों के शव वस्त्रपुर इलाके में जजेस बंगलो रोड पर एक एनआईआई टावर में मिले थे। पुलिस ने शुरू में एक्सीडेंटल मौत का मामला दर्ज किया था, लेकिन फोरेंसिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और शुरुआती जांच के बाद एफआईआर को अब हत्या की धाराओं दर्ज किया गया है।
गलती से गोली चलने की संभावना ‘काफी कम’
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, डीसीपी (जोन 1) हर्षद पटेल ने कहा कि घटनास्थल से बरामद लाइसेंसी रिवॉल्वर से गलती से गोली चलने की संभावना ‘काफी कम’ है। उन्होंने कहा, "रिवॉल्वर में सिर्फ दो गोलियां थीं और दोनों चलाई गईं। पहली गोली राजेश्वरी के सिर में लगी। उसके बाद यह माना जा रहा है कि यशकुमारसिंह ने खुद को भी गोली मार ली।"
डीसीपी ने कहा कि इस घटना के पीछे के मकसद की अभी भी जांच की जा रही है।
पुलिस ने जांच के नतीजों के आधार पर वस्त्रपुर थाने में बीएनएस की धाराओं 103(1) (हत्या) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर एसीपी (सिटी ए डिवीजन) जयेश ब्रह्मभट्ट द्वारा दर्ज कराई गई है।
रात में रिश्तेदार के घर से डिनकर कर लौटे थे
पुलिस ने बताया कि मृतक पति-पत्नी घटना वाली रात एक रिश्तेदार के घर डिनर के बाद रात करीब 10.30 बजे घर लौटा था। घर आने के बाद वह अपने घर के पास जूस पीने गए थे। इन जगहों से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा की जा रही हैं और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अब तक यशकुमारसिंह की मां से पूछताछ की गई है।
पत्नी को गोली मारकर खुद बुलाई पुलिस
एफआईआर के अनुसार, यशकुमारसिंह ने अपनी पत्नी राजेश्वरी को गोली लगने के बाद इमरजेंसी सर्विसेज को फोन किया। मौके पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस स्टाफ ने राजेश्वरी को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद यशकुमारसिंह ने कथित तौर पर उसी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली।
फोरेंसिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों मामलों में मौत की वजह सिर में गोली लगने से शॉक और ब्लीडिंग थी।
पुलिस ने बताया कि ट्रिगर पर जानबूझकर दबाव डाले बिना रिवॉल्वर से गोली नहीं चल सकती, जिससे यह नतीजा निकलता है कि गोली जानबूझकर चलाई गई थी। घटनाओं के क्रम और मकसद का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
