गुजरात के गांधीनगर में गरबा के बीच भारी बवाल, दो समुदायों में हिंसक झड़प; पथराव-आगजनी
Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गांधीनगरThu, 25 Sep 2025 08:49 AM
गुजरात के गांधीनगर में बुधवार को सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। गांधीनगर के देहगाम में मामूली विवाद के बाद दो समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात को काबू किया। भारी सुरक्षा के बीच फिलहाल शांति है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है।
