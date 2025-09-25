communal violence in gandhinagar gujarat गुजरात के गांधीनगर में गरबा के बीच भारी बवाल, दो समुदायों में हिंसक झड़प; पथराव-आगजनी, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़communal violence in gandhinagar gujarat

गुजरात के गांधीनगर में गरबा के बीच भारी बवाल, दो समुदायों में हिंसक झड़प; पथराव-आगजनी

गुजरात के गांधीनगर में बुधवार को सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। गांधीनगर के देहगाम में मामूली विवाद के बाद दो समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गांधीनगरThu, 25 Sep 2025 08:49 AM
share Share
Follow Us on
गुजरात के गांधीनगर में गरबा के बीच भारी बवाल, दो समुदायों में हिंसक झड़प; पथराव-आगजनी

गुजरात के गांधीनगर में बुधवार को सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। गांधीनगर के देहगाम में मामूली विवाद के बाद दो समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात को काबू किया। भारी सुरक्षा के बीच फिलहाल शांति है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है।

Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।