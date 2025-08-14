Colonel Sofiya Qureshi on her family history at KBC 'मेरे पूर्वज रानी लक्ष्मीबाई के लिए लड़े थे', कर्नल सोफिया कुरैशी का दावा; KBC की हॉट सीट पर दिखेंगी, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Colonel Sofiya Qureshi on her family history at KBC

'मेरे पूर्वज रानी लक्ष्मीबाई के लिए लड़े थे', कर्नल सोफिया कुरैशी का दावा; KBC की हॉट सीट पर दिखेंगी

भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी जल्द ही केबीसी की हॉट सीट पर दिखेंगी। शो के आगामी एपिसोड में भाग लेने वाली कर्नल सोफिया ने बताया कि उनके पूर्वज रानी लक्ष्मीबाई के लिए लड़े थे। वह विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली के साथ दिखाई देंगी, जिसे अमिताभ बच्चन होस्ट करेंगे।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, वडोदराThu, 14 Aug 2025 10:47 PM
share Share
Follow Us on
'मेरे पूर्वज रानी लक्ष्मीबाई के लिए लड़े थे', कर्नल सोफिया कुरैशी का दावा; KBC की हॉट सीट पर दिखेंगी

भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी जल्द ही केबीसी की हॉट सीट पर दिखेंगी। कौन बनेगा करोड़पति के आगामी एपिसोड में भाग लेने वाली कर्नल सोफिया ने बताया कि उनके पूर्वज रानी लक्ष्मीबाई के लिए लड़े थे। इस प्रोग्राम में वह विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली के साथ दिखाई देंगी, जिसे अमिताभ बच्चन होस्ट करेंगे।

सोनी टीवी द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए आगामी एपिसोड के एक पार्ट में कर्नल कुरैशी अपने परिवार का इतिहास शेयर करती दिखाई दीं। उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा, "मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हूं जहां सभी सेना में थे। मेरी परदादी के पूर्वज रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़े थे।" उन्होंने आगे कहा, "मैंने लोरियां नहीं सुनीं। मैंने बहादुरी के किस्से सुने हैं। मैंने ऐसी बातें सुनी हैं जो साहस का अर्थ बताती हैं।"

कर्नल सोफिया ने कहा कि सेना में सभी के लिए एक जैसा प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना लैंगिक दृष्टिकोण से तटस्थ सेना है। कर्नल सोफिया ने बताया कि सैनिकों, अधिकारियों और सभी को एक जैसा प्रशिक्षण मिलता है। कर्नल सोफिया, विंग कमांडर सिंह और कमांडर देवस्थली इस एपिसोड में महिला सशक्तिकरण पर बात करते हुए सुनाई देंगे। उम्मीद है कि अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर के अहम पलों का भी जिक्र करेंगे।

इससे पहले, कर्नल कुरेशी की बहन शायना सुनसारा ने एचटीसिटी को बताया था कि उनके पिता 1971 के बांग्लादेश युद्ध में लड़े थे। उनके पिता भी सेना में थे। उनके चाचा बीएसएफ में थे। उनके दादा के दादा ब्रिटिश सेना में थे, जो बाद में क्रांतिकारी लड़ाई में शामिल हो गए। उनकी दादी उन्हें 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी द्वारा लड़ने की कहानियां सुनाती थीं। सोफिया भी झांसी की रानी की तरह बोलती थीं। वो उसकी प्रेरणा रही है।”

कर्नल सोफिया कुरैशी कौन हैं?

कर्नल सोफिया कुरैशी का जन्म 1974 में गुजरात के वडोदरा में एक सैन्य परिवार में हुआ था। उन्होंने 1997 में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से जैव रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कीं। वह वर्तमान में भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री में सेवारत हैं। वह 2016 में आसियान प्लस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 'फोर्स 18' में भारतीय दल का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी थीं।

कर्नल कुरैशी ने दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद पंजाब सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन में उनके योगदान के लिए उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ से प्रशस्ति पत्र भी मिला था।

Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।