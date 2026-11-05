VIDEO: वड़ोदरा में CNG कार में ब्लास्ट, 5 लोग घायल, 200 मीटर दूर तक जा गिरे गाड़ी के टुकड़े
वड़ोदरा में सीएनजी कार में ब्लास्ट से परखच्चे उड़ गए। घटना में 5 लोग घायल हो गए। कार के मेटल बॉडी के टुकड़े 200 मीटर दूर तक जा गिरे। ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
गुजरात में वडोदरा के नवायार्ड इलाके में एक सीएनजी कार में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ जिसमें पांच लोग घायल हो गए। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए और टुकड़े 200 मीटर दूर तक जा गिरे। ब्लास्ट के बाद आग की लपटें तेजी से बड़ी हो गईं।
पांचों घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना रामवाड़ी की है और यह ब्लास्ट खड़ी कार में हुआ। मीडिया 'देश गुजरात' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कार में रात करीब 2 बजे आग लगी थी और इसके बाद आस-पास अफरा-तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने से पहले ही गाड़ी के अंदर मौजूद सीएनजी सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हुआ जिसके टुकड़े आस-पास की सड़कों और घरों में जा गिरे।
घटना की सीसीटीवी फुटेज दहला देने वाला
घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो कि काफी दहला देने वाला है। बताया जा रहा है कि कार की मेटल बॉडी का एक टुकड़ा महिला के हाथ में जा धंसा। वहीं कार के टुकड़ों से एक अन्य व्यक्ति के पैर में चोट लग गई। इसके बाद पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।
वहीं इस धमाके ने पास में मौजूद एक दिव्यांग व्यक्ति के छोटे स्टॉल को भी अपने चपेट में ले लिया। आग लगने के वजह से इसमें रखी साइकिलें, कुर्सियां, स्नैक्स, चॉकलेट और अन्य सामान जलकर राख हो गए। धमाका इतना तेज था कि कार के टुकड़े दूर के घरों में जा घुसे।
'देश गुजरात' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने बताया है कि कार में 15 दिन पहले ही सीएनजी किट लगवाई गई थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किट किसी ऑथराइज्ड डीलर से लगवाई गई थी या फिर किसी ऑपरेटर के जरिए।
बीते महीने भी सीएनजी कार में हुआ था ब्लास्ट
इससे पहले बीते महीने ही वडोदरा जिले के करजन में स्थित एक पेट्रोल पंप एक सीएनजी कार में सीएनजी भरते वक्त ब्लास्ट हो गया था। जिससे पंप पर मौजूद लोगों और कर्मचारियों में दहशत फैल गई। गनीमत रही की ब्लास्ट के दौरान कार में कोई भी मौजूद नहीं था। इस घटना का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जो कि काफी भयावह था। इस कार ब्लास्ट में भी कार की मेटल बॉडी के टुकड़े कई मीटर दूर तक बिखरे नजर आए थे। वहीं ब्लास्ट के वजह से आस-पास मौजूद गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा था।
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