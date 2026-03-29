गुजरात के इस शहर में 751 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास , CM भूपेंद्र पटेल ने दी सौगात
सीएम भूपेंद्र पटेल ने बताया कि एक जन-प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री की यात्रा की शुरुआत राजकोट से ही हुई थी, यह एक ऐसा ऐतिहासिक जुड़ाव है जो आज भी प्रगति और विकास के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को राजकोट शहर को बड़ी सौगात देते हुए नगर निगम द्वारा शुरू की गई लगभग 45 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की कुल लागत 751.20 करोड़ रुपए है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 119.05 करोड़ रुपए की लागत से बने नए EWS-II आवासों का भी उद्घाटन किया। इन आवासों के माध्यम से 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत 1,010 परिवारों को आधुनिक घर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, उन्होंने 9.78 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 'क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय' (RTO) भवन और एक नए 'वाहन परीक्षण ट्रैक' का भी उद्घाटन किया।
इस मौके पर शहर के 'प्रमुख स्वामी सभागार' में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि जीवन की सुगमता और अच्छा कमाओ, अच्छा जियो के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए, राजकोट आज 751.20 करोड़ रुपए के विकास कार्यों से लाभान्वित हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कार्यों के लिए विकास नियोजन और वित्तीय प्रबंधन के मामले में गुजरात पूरे देश में पहले स्थान पर है।
इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को ना केवल यह आश्वासन दिया कि नागरिकों के कल्याण से जुड़ा कोई भी आवश्यक विकास कार्य लंबित नहीं रहेगा, बल्कि यह भी कहा कि राज्य सरकार नियोजित विकास परियोजनाओं को समय पर मंजूरी प्रदान करती है। उन्होंने चल रहे कार्यों में उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'विकसित भारत' बनने के लिए प्रत्येक नागरिक को विकास की मुख्यधारा में लाना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 'वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन' का विस्तार क्षेत्रीय स्तर तक किया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के रूप में 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि एक जन-प्रतिनिधि के रूप में उनकी यात्रा की शुरुआत राजकोट से ही हुई थी, यह एक ऐसा ऐतिहासिक जुड़ाव है जो आज भी प्रगति और विकास के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के जन-कल्याणोन्मुखी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, गरीबों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार आए हैं। पेट्रोल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को 13 रुपये से घटाकर 3 रुपए कर दिया गया है, जबकि डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकटों के दौरान भी, उनके नेतृत्व में निर्णायक और समयोचित कदम उठाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि प्रत्येक गरीब और मध्यम-वर्गीय परिवार का अपना घर हो, और इस लक्ष्य को साकार करने की दिशा में गुजरात सरकार निरंतर कार्यरत है। पटेल ने आगे कहा, "राजकोट में आज की आवास पहल के ज़रिए, एक हज़ार से ज़्यादा परिवारों को उनके सपनों के घर मिले हैं।"
प्रेस रिलीज में आगे बताया गया कि इस मौके पर, राजकोट ज़िला प्रभारी मंत्री जीतू वाघाणी ने इस कार्यक्रम को जन कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि राजकोट नगर निगम ने पिछले 15 दिनों में 1,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करके एक रिकॉर्ड बनाया है।
उन्होंने कहा, 'सौराष्ट्र से शुरू हुई विकास की गति अब पूरे गुजरात में फैल रही है, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में साफ तौर पर बदलाव देखने को मिल रहा है। राजकोट नगर निगम के लगातार प्रयासों से यह सुनिश्चित हुआ है कि विकास शहर के हर कोने तक पहुँचे।'
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा हाल ही में पेश किए गए और विधानसभा में पारित 'यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल' का ज़िक्र करते हुए, वाघाणी ने कहा कि यह बिल मुख्यमंत्री की मजबूत प्रतिबद्धता को दिखाता है, जिससे गुजरात देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने इसे लागू किया है। उन्होंने आगे भरोसा दिलाया कि सरकार जनहित में फैसले लेती रहेगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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