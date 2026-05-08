गुजरात के इस शहर में बनने जा रहा श्रीश्री रविशंकर विद्या मंदिर, CM पटेल ने किया भूमिपूजन; होंगी ये सुविधाएं
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि 'श्रीश्री रवि शंकर विद्या मंदिर जैसे ज्ञान के ये मंदिर, शिक्षा के साथ-साथ मूल्यों का भी संचार करके, 'विकसित गुजरात' से 'विकसित भारत' के निर्माण में अपना मौलिक योगदान देंगे।'
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को साणंद जिले के गोधावी में 'आर्ट ऑफ लिविंग' संस्था द्वारा विकसित किए जाने वाले 'श्रीश्री रवि शंकर विद्या मंदिर' के नए शैक्षणिक परिसर के लिए पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ भूमि पूजन किया। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई कोशिशों की वजह से शिक्षा, राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि सच्चे और जिम्मेदार नागरिक तभी तैयार होते हैं, जब शिक्षा को मूल्यों, आध्यात्मिकता और आधुनिकता के साथ जोड़ा जाता है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जिस तरह साणंद क्षेत्र एक वैश्विक सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर रहा है, उसी तरह 'श्रीश्री रवि शंकर विद्या मंदिर' जैसी संस्थाएं अभिनव कौशल और मूल्य-आधारित शिक्षा के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते हुए आशाजनक अवसरों के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करेंगी।
पटेल बोले- शिक्षा पर राज्य ने खर्च किए कितने करोड़
राज्य में शिक्षा के समग्र विकास पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 63,000 करोड़ रुपए का भारी-भरकम बजट आवंटित करके 'ज्ञान शक्ति' के माध्यम से 'विकसित गुजरात' की नींव को मजबूत किया है। इसके बाद उन्होने बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई 'नमो लक्ष्मी' और 'नमो सरस्वती विज्ञान साधना' जैसी योजनाओं का उल्लेख किया और कहा कि यह शैक्षणिक परिसर शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की दूरदर्शी पहलों में सार्थक योगदान देगा।
सीएम के सामने बच्चों ने किया अंतर्ज्ञान प्रक्रिया का प्रदर्शन
कार्यक्रम के दौरान श्रीश्री रवि शंकर संस्था के बच्चों ने 'अंतर्ज्ञान प्रक्रिया' का प्रदर्शन भी किया, जिसकी सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के सोशल मीडिया के युग में, योग और ज्ञान के माध्यम से बच्चों में चेतना जगाने के संस्था के प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह शैक्षणिक परिसर भावी पीढ़ी को गढ़ने और 'विकसित भारत 2047' के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सीएम पटेल ने सोशल मीडिया शेयर किए फोटोज
इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मुझे साणंद तालुका के गोधावी में स्थित श्रीश्री रवि शंकर विद्या मंदिर के नए परिसर के शिलान्यास समारोह में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 'आर्ट ऑफ लिविंग' के प्रणेता, पूज्य श्रीश्री रवि शंकर जी के मार्गदर्शन में संचालित यह संस्था, आधुनिक शिक्षा पद्धतियों के साथ-साथ वैदिक परंपरा, योग और आयुर्वेद के मेल से नई पीढ़ी को शिक्षित करने का कार्य कर रही है।'
आगे उन्होंने लिखा, 'माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी ने शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बताया है।' इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि 'श्रीश्री रवि शंकर विद्या मंदिर जैसे ज्ञान के ये मंदिर, शिक्षा के साथ-साथ मूल्यों का भी संचार करके, 'विकसित गुजरात' से 'विकसित भारत' के निर्माण में अपना मौलिक योगदान देंगे।'
स्कूल में बच्चों को मिलेंगी ये सब सुविधाएं
बता दें कि विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए इस परिसर में एक खेल अकादमी, म्यूजिक, डांस और थिएटर के लिए एक प्रदर्शन एवं रचनात्मक कला अकादमी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन अकादमी और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए एक व्यावसायिक अकादमी भी बनाई जाएगी रहेगी। संस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि इस संस्थान का लक्ष्य एक ऐसा आधुनिक शैक्षिक माहौल बनाना है जो परंपरा और आधुनिकता का मेल हो, जिससे छात्र पढ़ाई, जीवन कौशल और मज़बूत मूल्यों में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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