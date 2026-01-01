Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़CM Bhupendra Patel lays foundation for development projects in Viramgam Gujarat
गुजरात के इस शहर को मिली 497 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात, सीएम भूपेंद्र पटेल ने रखी नींव

गुजरात के इस शहर को मिली 497 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात, सीएम भूपेंद्र पटेल ने रखी नींव

संक्षेप:

सीएम पटेल ने बताया कि विरमगाम इलाका सौराष्ट्र और कच्छ का प्रवेश द्वार है। यहां अहमदाबाद-कच्छ-भुज डायवर्जन रोड पर कोकाटा फाटक के पास रेलवे ओवरब्रिज बनने से पुरानी ट्रैफिक समस्या खत्म हो जाएगी और नागरिकों का समय और ईंधन बचेगा।'

Jan 01, 2026 08:47 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, गांधीनगर, गुजरात
share Share
Follow Us on

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नए साल के मौके पर राज्य के विरमगाम विधानसभा क्षेत्र को 497 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देते हुए यहां सड़क और भवन विभाग की कई योजनाओं की नींव रखी। इस मौके पर आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडल-बेचराजी-विरमगाम क्षेत्र, जो कभी सीमित संसाधनों, बारिश पर निर्भर खेती और रोजगार की तलाश में युवाओं के पलायन से जूझ रहा था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास विजन के तहत एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन और एक प्रमुख ऑटो हब में बदल गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुख्यमंत्री ने कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए विरमगाम-मंडल क्षेत्र में सड़कों और रेलवे सहित कई पहलों का भी जिक्र किया। सीएम पटेल ने कहा, 'रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण से कोकटा गेट पर लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी, जिससे लगभग एक लाख नागरिकों का समय और ईंधन बचेगा।'

उन्होंने बताया, 'पिछले तीन सालों में ही, मंडल-बेचराजी इंडस्ट्रियल एरिया (MBSIR) को जोड़ने वाले 488 करोड़ रुपए के सड़क, रोडवेज और पुलों के काम पूरे हो चुके हैं। MBSIR को जोड़ने वाले राजमार्गों का विकास, परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, और चार-लेन सड़कों और रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण क्षेत्र के विकास को नई दिशा और गति देगा।'

देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी परियोजनाओं की गति के बारे में बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, भारतमाला परियोजना के तहत विभिन्न एक्सप्रेसवे, कॉरिडोर और रणनीतिक पुल और सुरंगें पूरी की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, '2014 से पहले हर दिन 12 किमी हाईवे बनते थे, जबकि आज रोजाना 34 किमी हाईवे बन रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने नमो शक्ति एक्सप्रेसवे के लिए 10,000 करोड़ रुपए और लगभग 12 गरवी गुजरात हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए 1,155 किमी का बजट दिया है।'

इस मौके पर विरमगाम के विधायक हार्दिक पटेल ने मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाओं पर प्रकाश डाला, जिनसे स्थानीय क्षेत्र और शंखेश्वर और बेचराजी के भक्तों को फायदा होगा। पटेल ने कहा कि पिछले तीन सालों में, विरमगाम विधानसभा क्षेत्र में 2,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्य हुए हैं। जबकि विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, सरकार ने समावेशी विकास सुनिश्चित किया है और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

इस मौके पर सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिखा, 'अहमदाबाद ज़िले के मंडल में विरमगाम विधानसभा क्षेत्र में लगभग 497 करोड़ रुपए के जनहित के कई विकास कार्यों की नींव रखी गई। विरमगाम इलाका सौराष्ट्र और कच्छ का प्रवेश द्वार है। यहां अहमदाबाद-कच्छ-भुज डायवर्जन रोड पर कोकाटा फाटक के पास रेलवे ओवरब्रिज बनने से पुरानी ट्रैफिक समस्या खत्म हो जाएगी और नागरिकों का समय और ईंधन बचेगा।'

ये भी पढ़ें:नए साल पर गुजरात सरकार का गिफ्ट, 49 IAS और 14 IPS अफसरों का कर दिया प्रमोशन
ये भी पढ़ें:नए साल से गुजरात सरकार ने दिया लोगों को झटका, बसों के किराए में की बढ़ोतरी

आगे उन्होंने लिखा, 'इसके अलावा, विरमगाम-मंडल-दसाडा रोड को 4-लेन बनाने और वार्मोर-विठ्ठलपुर-देत्रोज-कड़ी रोड की मरम्मत से इस इलाके के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही, देत्रोज में नए सब-रजिस्ट्रार ऑफिस और विरमगाम में एक आधुनिक रेस्ट हाउस जैसी सुविधाओं से लोगों के लिए प्रशासनिक काम आसान और सुविधाजनक हो जाएंगे।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।