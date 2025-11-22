Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Class 6 boy jumps off from second floor of his school
गुजरात में छठवीं क्लास का बच्चा स्कूल की इमारत से कूदा, परिजनों ने टीचर्स पर लगाया आरोप

गुजरात में छठवीं क्लास का बच्चा स्कूल की इमारत से कूदा, परिजनों ने टीचर्स पर लगाया आरोप

संक्षेप:

बच्चे के पिता ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, 'मेरे बेटे ने टीचरों द्वारा लगातार टॉर्चर किए जाने की वजह से स्कूल बिल्डिंग से छलांग लगा दी।' इस मामले को लेकर लड़के के परिवार ने पुलिस में एक लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन खबर लिखे जाने तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई है।

Sat, 22 Nov 2025 01:00 AMSourabh Jain पीटीआई, मेहसाणा, गुजरात
share Share
Follow Us on

गुजरात में मेहसाणा जिले के कडी शहर में कक्षा 6 में पढ़ने वाले एक 12 वर्षीय छात्र ने स्कूल की दूसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके चलते वह बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना को लेकर बच्चे के परिजनों ने स्कूल टीचर्स पर आरोप लगाया है। परिवार वालों का कहना है कि टीचर्स लगातार उसे टॉर्चर कर रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठा लिया। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार सुबह करीब 11 बजे होली फैमिली स्कूल में हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्कूल की प्रिंसिपल शैलजा नायर ने कहा, 'जैसे ही मुझे एक स्टूडेंट के दूसरी मंजिल से कूदने की खबर मिली, हम उसे अस्पताल ले गए जहां उसका फर्स्ट एड किया गया। लड़के के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया है। उसके परिवार ने आरोप लगाया कि जब वह अपना होमवर्क जमा नहीं कर पाया तो उसके क्लास टीचर ने उसे थप्पड़ मारा।

लड़के के पिता जिग्नेश रामी ने कहा, 'जब मेरे बच्चे ने कहा कि वह घर से अपना होमवर्क लाना भूल गया है, तो टीचर ने उसे चार थप्पड़ मारे और क्लास के बाहर रहने के लिए मजबूर किया।' उन्होंने आरोप लगाया कि उसे चौथे लेक्चर तक क्लास में बैठने नहीं दिया गया, और जब उसने कहा कि बाहर ठंड है तब भी उसे क्लास से बाहर धकेल दिया गया।

रामी ने स्कूल से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, 'मेरे बेटे ने अपने टीचरों द्वारा लगातार टॉर्चर किए जाने की वजह से स्कूल बिल्डिंग से छलांग लगा दी।' इस मामले को लेकर लड़के के परिवार ने पुलिस में एक लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन खबर लिखे जाने तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई है।

स्कूल अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने उस टीचर को सस्पेंड कर दिया है जिसने कथित तौर पर स्टूडेंट को सजा दी थी। इसी शिक्षक ने उसे क्लास के बाहर बैठाते हुए अपना होमवर्क पूरा करने के लिए दबाव डाला था।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।