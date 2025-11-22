गुजरात में छठवीं क्लास का बच्चा स्कूल की इमारत से कूदा, परिजनों ने टीचर्स पर लगाया आरोप

संक्षेप: बच्चे के पिता ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, 'मेरे बेटे ने टीचरों द्वारा लगातार टॉर्चर किए जाने की वजह से स्कूल बिल्डिंग से छलांग लगा दी।' इस मामले को लेकर लड़के के परिवार ने पुलिस में एक लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन खबर लिखे जाने तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई है।

गुजरात में मेहसाणा जिले के कडी शहर में कक्षा 6 में पढ़ने वाले एक 12 वर्षीय छात्र ने स्कूल की दूसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके चलते वह बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना को लेकर बच्चे के परिजनों ने स्कूल टीचर्स पर आरोप लगाया है। परिवार वालों का कहना है कि टीचर्स लगातार उसे टॉर्चर कर रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठा लिया। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार सुबह करीब 11 बजे होली फैमिली स्कूल में हुई।

स्कूल की प्रिंसिपल शैलजा नायर ने कहा, 'जैसे ही मुझे एक स्टूडेंट के दूसरी मंजिल से कूदने की खबर मिली, हम उसे अस्पताल ले गए जहां उसका फर्स्ट एड किया गया। लड़के के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया है। उसके परिवार ने आरोप लगाया कि जब वह अपना होमवर्क जमा नहीं कर पाया तो उसके क्लास टीचर ने उसे थप्पड़ मारा।

लड़के के पिता जिग्नेश रामी ने कहा, 'जब मेरे बच्चे ने कहा कि वह घर से अपना होमवर्क लाना भूल गया है, तो टीचर ने उसे चार थप्पड़ मारे और क्लास के बाहर रहने के लिए मजबूर किया।' उन्होंने आरोप लगाया कि उसे चौथे लेक्चर तक क्लास में बैठने नहीं दिया गया, और जब उसने कहा कि बाहर ठंड है तब भी उसे क्लास से बाहर धकेल दिया गया।

रामी ने स्कूल से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, 'मेरे बेटे ने अपने टीचरों द्वारा लगातार टॉर्चर किए जाने की वजह से स्कूल बिल्डिंग से छलांग लगा दी।' इस मामले को लेकर लड़के के परिवार ने पुलिस में एक लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन खबर लिखे जाने तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई है।