गुजरात में दूसरी क्लास की बच्ची से स्कूल परिसर में छेड़छाड़, मासूम बोली- उस आदमी ने इंजेक्शन लगाया
पीड़िता बच्ची के पेट में अचानक दर्द शुरू होने पर उसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने इस मामले को लेकर एक अनजान व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है और बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
गुजरात के मेहसाणा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां पर दूसरी क्लास में पढ़ने वाली सात साल की बच्ची ने अपने साथ स्कूल परिसर में छेड़छाड़ होने का आरोप लगाया है। बच्ची का कहना है कि स्कूल कैंपस में एक आदमी ने गलत तरीके से छूते हुए उसके साथ दो बार छेड़छाड़ की और उसे 'इंजेक्शन' भी लगाया। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और उसे मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यह घटना जिले के विजापुर शहर में स्थित एक स्कूल में हुई। फिलहाल बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया है।
घटना के बारे में बच्ची ने सबसे पहले अपने माता-पिता को जानकारी दी। उसने बताया कि 19 नवंबर को एक आदमी उसे उसके स्कूल कैंपस में पीछे बने गार्डन में ले गया और उसे गलत तरीके से छुआ। बच्ची ने बताया कि इसके एक दिन बाद 20 नवंबर को भी आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके दाहिने हाथ में एक इंजेक्शन लगा दिया। इसके अलावा बच्ची ने बताया कि उस शख्स ने किसी को इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
इस घटना को लेकर लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसी बीच पीड़िता बच्ची के पेट में अचानक दर्द शुरू होने पर उसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। विजापुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जीए सोलंकी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'हमने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत एक अनजान व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है।' उन्होंने कहा कि पुलिस CCTV फुटेज चेक कर रही है और इंजेक्शन में क्या था, यह पता लगाने के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
