Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अहमदाबाद में घर में अकेली गर्लफ्रेंड से मिलने गए था 12वीं का छात्र, आ गए लड़की के पापा, फिर…

Mar 02, 2026 09:59 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
share Share
Follow Us on

गुजरात में अहमदाबाद के चिलोडा इलाके में 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा दे रहे एक 17 साल के लड़के ने शनिवार दोपहर कथित तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड के घर में फंदे से लटककर जान दे दी। बताया जा रहा है कि लड़का अपनी 15 साल की गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर आया था।  

अहमदाबाद में घर में अकेली गर्लफ्रेंड से मिलने गए था 12वीं का छात्र, आ गए लड़की के पापा, फिर…

गुजरात में अहमदाबाद के चिलोडा इलाके में 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा दे रहे एक 17 साल के लड़के ने शनिवार दोपहर कथित तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड के घर में फंदे से लटककर जान दे दी। बताया जा रहा है कि लड़का अपनी 15 साल की गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर आया था। लड़की के पिता ने उसे अपने घर में पाकर कथित तौर पर कैद कर लिया था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची चिलोडा पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया है।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने कहा कि मृतक छात्र और 10वीं क्लास में पढ़ने वाली उसकी गर्लफ्रेंड दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। लड़की शनिवार को घर पर अकेली थी। उसके पिता अस्पताल में भर्ती उसकी मां को देखने के लिए बाहर गए थे। लड़का, जो पास में ही रहता था, इस दौरान उससे मिलने आया था।

इंस्पेक्टर एस.जे. चौहान ने कहा कि लड़की के पिता अचानक घर लौट आए लड़के को घर के अंदर देखकर दोनों को खूब डांटा। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को बाहर जाने के लिए कहा और फिर लड़के को एक कमरे में बंद करके उसके परिवार को बुलाया। जब उसके परिवार के रास्ते में थे, तो लड़के ने कथित तौर पर साड़ी के जरिये फंदा बनाकर पंखे से लटककर जान दे दी। जब कमरा खोला गया तो वह बेहोश मिला, उसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

चौहान ने कहा कि लड़की के परिवार ने पहले उनके रिश्ते पर ऐतराज जताया था और उनकी बातचीत पर रोक लगा दी थी। दोनों के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे। परिवार वालों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। चौहान ने कहा अभी हमने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया है। आगे की जांच चल रही है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।