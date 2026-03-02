अहमदाबाद में घर में अकेली गर्लफ्रेंड से मिलने गए था 12वीं का छात्र, आ गए लड़की के पापा, फिर…
गुजरात में अहमदाबाद के चिलोडा इलाके में 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा दे रहे एक 17 साल के लड़के ने शनिवार दोपहर कथित तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड के घर में फंदे से लटककर जान दे दी। बताया जा रहा है कि लड़का अपनी 15 साल की गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर आया था।
लड़की के पिता ने उसे अपने घर में पाकर कथित तौर पर कैद कर लिया था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची चिलोडा पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया है।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने कहा कि मृतक छात्र और 10वीं क्लास में पढ़ने वाली उसकी गर्लफ्रेंड दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। लड़की शनिवार को घर पर अकेली थी। उसके पिता अस्पताल में भर्ती उसकी मां को देखने के लिए बाहर गए थे। लड़का, जो पास में ही रहता था, इस दौरान उससे मिलने आया था।
इंस्पेक्टर एस.जे. चौहान ने कहा कि लड़की के पिता अचानक घर लौट आए लड़के को घर के अंदर देखकर दोनों को खूब डांटा। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को बाहर जाने के लिए कहा और फिर लड़के को एक कमरे में बंद करके उसके परिवार को बुलाया। जब उसके परिवार के रास्ते में थे, तो लड़के ने कथित तौर पर साड़ी के जरिये फंदा बनाकर पंखे से लटककर जान दे दी। जब कमरा खोला गया तो वह बेहोश मिला, उसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
चौहान ने कहा कि लड़की के परिवार ने पहले उनके रिश्ते पर ऐतराज जताया था और उनकी बातचीत पर रोक लगा दी थी। दोनों के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे। परिवार वालों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। चौहान ने कहा अभी हमने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया है। आगे की जांच चल रही है।
