अहमदाबाद में शादी समारोह में तेज आवाज में गाने बजाने पर बवाल, खास समुदाय के लोगों ने की तोड़फोड़

Feb 21, 2026 06:25 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, गुजरात
पुलिस ने बताया कि हिंसक झड़प की यह घटना शाहरकोटडा पुलिस थाना क्षेत्र में वोराना रोजा के पास हुई। अचानक हुई हिंसा की इस घटना ने शादी के खुशियों में खलल डाल दिया और वहां मौजूद लोगों के बीच दहशत का माहौल बना दिया।

गुजरात के अहमदाबाद शहर में शुक्रवार रात हुए एक शादी समारोह में उस वक्त बवाल मच गया, जब वहां तेज आवाज में बज रहे गानों को लेकर आसपास रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध करते हुए वहां तोड़फोड़ मचा दी। यह घटना सरसपुर इलाके में स्थित वंदे मातरम पार्टी प्लॉट पर हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां पहुंचे कुछ लोगों ने रोजे होने की बात कहते हुए वहां बज रहे म्यूजिक को लेकर आपत्ति जताई, और उसे बंद करने के लिए कहा। हालांकि जब आयोजकों ने ऐसा करने से मना कर दिया तो वह लोग भड़क गए, इसके बाद शुरू हुई बहस तोड़फोड़ तक पहुंच गई और गुस्साई भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू करते हुए वहां पार्किंग में खड़े बहुत से वाहनों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया।

पुलिस ने बताया कि हिंसक झड़प की यह घटना शाहरकोटडा पुलिस थाना क्षेत्र में वोराना रोजा के पास हुई। अचानक हुई हिंसा की इस घटना ने शादी के खुशियों में खलल डाल दिया और वहां मौजूद लोगों के बीच दहशत का माहौल बना दिया। यह भी आरोप है कि झड़प के दौरान कुछ लोगों ने तलवारें भी लहराईं। इस घटना के दौरान पार्किंग में खड़े दोपहिया वाहनों और कारों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। इससे जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की शिकायत पर एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए इस घटना के सिलसिले में एक नाबालिग समेत सात लोगों को हिरासत में लिया है, साथ ही दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ दंगा और तोड़फोड़ से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने आगे की जांच जारी रहने की बात कही है।

