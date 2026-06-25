दुर्घटना का कोई ठोस सबूत नहीं हो तब भी मिल सकता है क्लेम, उपभोक्ता कमीशन का महत्वपूर्ण फैसला
फैसला सुनाते हुए आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी होल्डर के दावे को पूरी तरह खारिज करना बिल्कुल गलत था। साथ ही आयोग ने इसे बीमा कंपनी की तरफ से 'सेवा में कमी' का मामला बताया।
गुजरात के नवसारी स्थित उपभोक्ता आयोग ने ग्राहकों के हक में एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कार दुर्घटना के मामले में बीमा कंपनी को पॉलिसीहोल्डर (बीमा धारक) को 1.25 लाख रुपए के अलावा ब्याज और मुआवजा देने का आदेश दिया है। इससे पहले बीमा कंपनी ने ग्राहक के मोटर बीमा दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वह एक्सीडेंट से जुड़ा एक भी महत्वपूर्ण सबूत पेश नहीं कर पाया था।
इस बारे में दिए अपने आदेश में नवसारी उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी द्वारा दावे को पूरी तरह खारिज करना उचित नहीं था, भले ही दुर्घटना के संबंध में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया हो। इस मामले में उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, नवसारी के रहने वाले शिकायतकर्ता और पॉलिसी होल्डर चिराग देसाई ने दावा किया कि 20 जून, 2023 को सूरत में वालथन-पुनागाम चौकड़ी के पास उनकी कार का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था।
बीमा कंपनी ने इन आधारों पर खारिज कर दिया था क्लेम
इसके बाद जब चिराग देसाई ने बीमा राशि पाने के लिए क्लेम किया तो बीमा कंपनी ने यह कहते हुए उनका दावा खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया घटना का विवरण, दुर्घटना की जगह और कार चालक को लगी चोटों का विवरण आपस में परस्पर मेल नहीं खा रहा है। साथ ही शिकायतकर्ता हादसे के सबूत के तौर पर ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी भी पेश नहीं कर सका था।
आयोग ने कहा- वाहन दुर्घटना का शिकार तो हुआ ही था
इस मामले में दिए अपने फैसले में आयोग ने कहा, 'शिकायतकर्ता अपने दावे के अनुरूप यह साबित नहीं कर सका कि उसका वाहन किसी दुर्घटना का शिकार हुआ था। हालांकि, यह स्पष्ट है कि वाहन किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार तो जरूर हुआ था और जिसकी वजह से उसे नुकसान भी पहुंचा था।'
उपभोक्ता कमीशन ने बताया सेवा में कमी का मामला
आयोग ने आगे कहा कि इसके बावजूद बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी होल्डर के दावे को पूरी तरह खारिज करना उचित नहीं था। आयोग ने कहा कि दावे का संपूर्ण रूप से भुगतान न करने का फैसला बीमा कंपनी की तरफ से 'सेवा में कमी' का मामला है।
बीमाधारक को 1.25 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा
सुनवाई के बाद आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह दुर्घटना में वाहन को हुई क्षति के लिए शिकायतकर्ता को 1 लाख 25 हजार 895 रुपए का भुगतान करे। इसके साथ ही, शिकायत दायर किए जाने की तारीख से भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने को कहा। आयोग ने अपने आदेश में यह राशि आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर चुकाने को कहा।
शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के लिए 15 हजार देने को कहा
इसके साथ ही आयोग ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न तथा मुकदमे के खर्च के मुआवजे के तौर पर बीमा कंपनी को उसे अतिरिक्त 15,000 रुपए का भुगतान भी करना होगा। उपभोक्ता आयोग की तरफ से इस बारे में 15 मई को आदेश दिया गया, जिसकी प्रति हाल में उपलब्ध हुई है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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