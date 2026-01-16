Hindustan Hindi News
chinese manjha become life threatening in surat 8 years old boy killed
चाइनीज मांझा बना जानलेवा, सूरत में 8 साल के बच्चे का कट गया गला; मौत

चाइनीज मांझा बना जानलेवा, सूरत में 8 साल के बच्चे का कट गया गला; मौत

संक्षेप:

गुजरात के सूरत जिले में गुरुवार को पतंग की डोर की चपेट में आकर एक आढ साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा सूरत के आनंद विला इलाके में हुआ, जहां रेहांश बोरसे नाम का बच्चा अपने एक दोस्त के साथ बिल्डिंग कंपाउंड में साइकिल चला रहा था।

Jan 16, 2026 12:23 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सूरत
गुजरात के सूरत जिले में गुरुवार को पतंग की डोर की चपेट में आकर एक 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा सूरत के आनंद विला इलाके में हुआ, जहां रेहांश बोरसे नाम का बच्चा अपने एक दोस्त के साथ बिल्डिंग कंपाउंड में साइकिल चला रहा था। पुलिस के मुताबिक, साइकिल चलाते समय अचानक पतंग की तेज़ डोर रेहांश के गले में फंस गई। डोर इतनी धारदार थी कि उसका गला बुरी तरह कट गया और वह साइकिल से गिर पड़ा। गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

रांदेर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर आरजे चौधरी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि पतंग की डोर बेहद तेज थी, जिसने बच्चे के गले को गहराई से काट दिया। यह घटना देश में पतंग की डोर से हो रही मौतों की कड़ी में एक और मामला है। इससे एक दिन पहले, बुधवार को सूरत में ही एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां पतंग की डोर की वजह से एक दोपहिया वाहन अनियंत्रित होकर करीब 70 फुट ऊंचे फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। इस हादसे में एक व्यक्ति और उसकी 7 साल की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बाद में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

इसी तरह कर्नाटक के बीदर ज़िले में भी पतंग की डोर से हुए हादसे में एक 48 साल के मोटरसाइकिल सवार की जान चली गई। संजूकुमार होसमणि बाइक चला रहे थे, तभी पतंग की डोर से उनके गले में गहरा कट लग गया। अत्यधिक खून बहने के कारण वह सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। लगातार हो रही इन घटनाओं ने एक बार फिर पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाली खतरनाक चाइनीज़ और नायलॉन डोर पर सख्त कार्रवाई की मांग को तेज़ कर दिया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
