चाइनीज मांझा बना जानलेवा, सूरत में 8 साल के बच्चे का कट गया गला; मौत

संक्षेप: गुजरात के सूरत जिले में गुरुवार को पतंग की डोर की चपेट में आकर एक आढ साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा सूरत के आनंद विला इलाके में हुआ, जहां रेहांश बोरसे नाम का बच्चा अपने एक दोस्त के साथ बिल्डिंग कंपाउंड में साइकिल चला रहा था।

गुजरात के सूरत जिले में गुरुवार को पतंग की डोर की चपेट में आकर एक 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा सूरत के आनंद विला इलाके में हुआ, जहां रेहांश बोरसे नाम का बच्चा अपने एक दोस्त के साथ बिल्डिंग कंपाउंड में साइकिल चला रहा था। पुलिस के मुताबिक, साइकिल चलाते समय अचानक पतंग की तेज़ डोर रेहांश के गले में फंस गई। डोर इतनी धारदार थी कि उसका गला बुरी तरह कट गया और वह साइकिल से गिर पड़ा। गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

रांदेर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर आरजे चौधरी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि पतंग की डोर बेहद तेज थी, जिसने बच्चे के गले को गहराई से काट दिया। यह घटना देश में पतंग की डोर से हो रही मौतों की कड़ी में एक और मामला है। इससे एक दिन पहले, बुधवार को सूरत में ही एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां पतंग की डोर की वजह से एक दोपहिया वाहन अनियंत्रित होकर करीब 70 फुट ऊंचे फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। इस हादसे में एक व्यक्ति और उसकी 7 साल की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बाद में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।