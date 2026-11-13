सूरत में चलती बस से नीचे गिरा 3 साल का मासूम, मोबाइल पर बात कर रही थी मां; ड्राइवर ने दिखाई सूझबूझ
एक और खास बात यह भी रही कि बस के पीछे एक डॉक्टर की कार आ रही थी। जिसने सड़क पर बच्चे को गिरा हुआ देखकर अपनी कार रोक दी, और बस में आकर बच्चे का पूरा चेकअप भी किया। डॉक्टर ने प्रारंभिक जांच में पाया कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और बस से गिरने की वजह से उसे मामूली चोटें आई थीं।
गुजरात के सूरत शहर से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई एक पल को सहम जा रहा है। इस वीडियो में 4 साल का एक मासूम बच्चा चलती बस से सड़क पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को तुरंत रोक लिया और जोर से आवाज देकर बच्चे की मां को अंदर से बुला लिया। इसके बाद बच्चे की मां भी तत्काल बस से उतरकर जाती है, और तुरंत बच्चे को उठाकर ले आती है। यह पूरी घटना बस के केबिन में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि जब बच्चा खेलते-खेलते बाहर आ गया था तो उसकी मां मोबाइल फोन में व्यस्त थी।
घटना के वीडियो को देखने से पता चलता है कि बच्चा खेलते-खेलते अकेला ड्राइवर के केबिन तक आ पहुंचता है और वहां लगी सीट पर बैठकर खेलने लगता है। इसी दौरान वीडियो में बस का मुख्य दरवाजा भी खुला हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में जैसै ही ड्राइवर की नजर उस बच्चे पर पड़ती है, तो वह जोर से चीखकर अंदर बैठी बच्चे की मां को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल में बिजी होने के कारण कोई भी ड्राइवर की आवाज को नहीं सुन पाता है।
इसके बाद ड्राइवर तेजी से ब्रेक लगाकर बस को रोक देता है, जिसकी वजह से बस के अंदर बैठी या खड़ी हुई सवारियां गिर जाती हैं, और उनमें से कई को काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। हालांकि इसी बीच बच्चे की मां दौड़कर केबिन में आती है, तब ड्राइवर उसे बताता है कि उसका बेटा सड़क पर गिर गया है। ऐसे में वह चीखते हुए बस से उतरती है और बच्चे को उठाकर ले आती है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस बस में यह घटना हुई, वह बस राजकोट से सूरत आ रही थी। इसी बस में एक महिला अपने 3 साल के बेटे और 8 साल की बेटी के साथ भी यात्रा कर रही थी। लंबे सफर के दौरान महिला मोबाइल फोन पर बातें करने में इतना खो गई कि बेटे पर से उसका ध्यान ही हट गया और बच्चा एक सीट से दूसरी सीट पर होते हुए ड्राइवर के केबिन तक आ पहुंचा।
इसी बीच बस चालक की नजर बच्चे पर पड़ी और उसने अपना एक हाथ बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन एक हाथ में बस का स्टीयरिंग होने के कारण चालक बच्चे तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद उसने अचानक ब्रेक लगाकर बस को सड़क पर रोक दिया और जोर से आवाज देकर बच्चे की मां को बुलाया जो दौड़कर बस से नीचे उतरी और बच्चे को उठा लाई।
सबसे अच्छी बात यह रही कि काफी ज्यादा ट्रैफिक वाली सड़क पर गिरने के बाद भी बच्चा पीछे से आ रहे किसी वाहन की चपेट में नहीं आया। एक और खास बात यह भी रही कि बस के पीछे एक डॉक्टर की कार आ रही थी। जिसने सड़क पर बच्चे को गिरा हुआ देखकर अपनी कार रोक दी, और बस में आकर बच्चे का पूरा चेकअप भी किया। डॉक्टर ने प्रारंभिक जांच में पाया कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और बस से गिरने की वजह से उसे मामूली चोटें आई थीं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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