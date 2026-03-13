फोन कॉल से शुरू हुआ ‘डिजिटल अरेस्ट’ का खेल, गुजरात में 31 करोड़ की साइबर लूट की जांच करेगी CBI
सीबीआई ने गुजरात के एक पूर्व प्रोफेसर और एक सेवानिवृत्त स्त्री रोग विशेषज्ञ को निशाना बनाकर किए गए 'डिजिटल अरेस्ट' धोखाधड़ी के दो मामलों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर ली है। अब इसकी जांच सीबीआई करेगी।
सीबीआई ने गुजरात के एक पूर्व प्रोफेसर और एक सेवानिवृत्त स्त्री रोग विशेषज्ञ को निशाना बनाकर किए गए 'डिजिटल अरेस्ट' धोखाधड़ी के दो मामलों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि दोनों मामलों में कुल 31 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
पहला मामला
पहले मामले में अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज की एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर को 10 जून 2025 से एक महिला के फोन आने शुरू हो गए, जो खुद को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की प्रतिनिधि बता रही थी और कह रही थी कि उनका फोन नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर प्रोफेसर को बताया कि मुंबई के कोलाबा थाने में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है और कहा कि अब निरीक्षक विजय खन्ना इस मामले को देखेंगे, जिसके बाद 82 दिनों तक चलने वाला एक दुःस्वप्न शुरू हुआ।
प्राथमिकी में कहा गया है कि इस दौरान अलग-अलग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के रूप में खुद को पेश करने वाले जालसाजों ने पीड़िता और उसके पति को लगातार धमकाया और उन्हें 'डिजिटल अरेस्ट' करके सत्यापन के बहाने अलग-अलग किस्तों में उनकी जीवन भर की बचत के 11 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही की।
दूसरा मामला
इसी तरह के एक मामले में, गांधीनगर की एक सेवानिवृत्त स्त्री रोग विशेषज्ञ को 15 मार्च से 16 जुलाई 2025 तक 123 दिनों के लिए 'डिजिटल अरेस्ट' करके रखा गया था, जिसके दौरान साइबर अपराधियों ने कथित तौर पर अलग-अलग किस्तों में 19.24 करोड़ रुपये से अधिक की रकम हड़प ली थी।
दोनों ही मामलों में, अपराधियों ने पीड़ितों को इस बात के लिए मना लिया कि वे 'जांच' से संबंधित कोई भी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। इन मामलों को इनकी पहले जांच कर रही सीआईडी की साइबर अपराध इकाई से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने दोनों मामलों के संबंध में लगभग 44 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।