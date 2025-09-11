CBI ने कंपनी और निदेशकों के खिलाफ 121 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज

CBI ने बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर अहमदाबाद स्थित 1 निजी कंपनी, उसके 3 निदेशकों, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

CBI ने अहमदाबाद स्थित एक निजी कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ 121 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। CBI ने बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर अहमदाबाद स्थित 1 निजी कंपनी, उसके 3 निदेशकों, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अहमदाबाद स्थित एक निजी कंपनी के निदेशकों ने बैंक ऑफ इंडिया के अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर एक सोच समझकर साजिश रची और बेईमानी से बैंक को नुकसान पहुंचाया। सीबीआई के मुताबिक इन लोगों ने बैंक को 121.60 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुँचाया है। सीबीआई ने दस सितंबर को अहमदाबाद और गांधीनगर में तीन अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। आगे की जांच जारी है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) भारत की प्रमुख जाँच एजेंसी है। यह भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, घोटालों, हत्या और संगठित अपराध जैसे गंभीर मामलों की जाँच करती है। 1963 में स्थापित सीबीआई गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और अदालतों के आदेश या राज्यों की सहमति पर भी केस दर्ज कर सकती है।