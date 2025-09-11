CBI registered a case of bank fraud of Rs 121 crore against the company and directors CBI ने कंपनी और निदेशकों के खिलाफ 121 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़CBI registered a case of bank fraud of Rs 121 crore against the company and directors

CBI ने कंपनी और निदेशकों के खिलाफ 121 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज

CBI ने बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर अहमदाबाद स्थित 1 निजी कंपनी, उसके 3 निदेशकों, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Ratan Gupta एएनआई, अहमदाबादThu, 11 Sep 2025 08:37 PM
share Share
Follow Us on
CBI ने कंपनी और निदेशकों के खिलाफ 121 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज

CBI ने अहमदाबाद स्थित एक निजी कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ 121 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। CBI ने बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर अहमदाबाद स्थित 1 निजी कंपनी, उसके 3 निदेशकों, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अहमदाबाद स्थित एक निजी कंपनी के निदेशकों ने बैंक ऑफ इंडिया के अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर एक सोच समझकर साजिश रची और बेईमानी से बैंक को नुकसान पहुंचाया। सीबीआई के मुताबिक इन लोगों ने बैंक को 121.60 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुँचाया है। सीबीआई ने दस सितंबर को अहमदाबाद और गांधीनगर में तीन अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। आगे की जांच जारी है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) भारत की प्रमुख जाँच एजेंसी है। यह भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, घोटालों, हत्या और संगठित अपराध जैसे गंभीर मामलों की जाँच करती है। 1963 में स्थापित सीबीआई गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और अदालतों के आदेश या राज्यों की सहमति पर भी केस दर्ज कर सकती है।

बैंक ऑफ इंडिया (BOI) एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसकी स्थापना 1906 में मुंबई में हुई थी। 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है और देश-विदेश में हजारों शाखाएँ हैं। बैंक ऑफ इंडिया खुदरा बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सेवाएँ प्रदान करता है।

Gujarat CBI CBI News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।