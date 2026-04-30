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'अपने घर से थाली-कटोरी लाओ'… गुजरात के मंदिर में दलितों से भेदभाव, घटिया हरकत करने वाले 5 लोगों के खिलाफ केस

Apr 30, 2026 06:00 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, जूनागढ़
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आरोप है कि जब वे अपने दलित समाज के कुछ लोगों के साथ मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने गए तो उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया गया। पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है। आरोप सही हैं या नहीं इस लेकर भी जल्द तस्वीर साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है।

'अपने घर से थाली-कटोरी लाओ'… गुजरात के मंदिर में दलितों से भेदभाव, घटिया हरकत करने वाले 5 लोगों के खिलाफ केस

गुजरात के जूनागढ़ शहर के विसावदर तालुका में स्थित भुटड़ी गांव के एक मंदिर में दलितों से भेदभाव का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद से दलित समुदाय में भारी आक्रोश है और गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। मामला प्रसाद वितरण के दौरान का बताया जा रहा है। इस मामले में शिकायत भी दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता अजयभाई चतुरभाई बोरीचा ने 27 अप्रैल को विसावदार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि जब वे अपने दलित समाज के कुछ लोगों के साथ मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने गए तो उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया गया।

एनडीटीवी में छपी एक खबर के मुताबिक, मामला राजमी मंदिर का है जहां पाटोत्सव और प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा था इसी दौरान दलित समाज के कुछ लोगों का कथित तौर पर अपमान किया गया। यही नहीं उन्हें सामुदायिक भोज में सामान रूप से शामिल होने से भी मना कर दिया गया था। गुस्साए दलित समाज के पांच लोगों ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाई और इसके बाद से ही इलाके में तीखी बहस छिड़ गई है।

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समारोह के दौरान बाकी लोगों से अलग रहने के लिए कहा

शिकायत में कहा गया है कि बाबूभाई उकाभाई दुधानी समेत अन्य कुछ लोगों ने दलित को विशेष रूप से निशाना बनाते हुए उनसे समारोह के दौरान बाकी लोगों से अलग रहने के लिए कहा। शिकायत में कहा गया है कि इस दौरान उन्हें अपशब्द भी कहे गए। इस दौरान उनके हाथ से खाने की थाली और कटोरी को भी छिन लिया गया। यही नहीं शिकायत में यह भी कहा गया है कि समारोह के दौरान दलित समुदाय के लोगों को अलग से बैठने और यहां तक कि खाने के लिए अपने घर से थाली और कटोरी लाने तक के लिए भी कहा गया।

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पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी

पुलिस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत, साथ ही जानबूझकर अपमान करने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में पांच व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है। आरोप सही हैं या नहीं इस लेकर भी जल्द तस्वीर साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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जातिवाद की गहरी जड़ें उजागर

अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। देश को आजाद हुए कई दशक बीत चुके हैं मगर यह घटना एक बार फिर आधुनिक भारत में जातिवाद की गहरी जड़ों को उजागर करती है।

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