गुजरात में सड़क पर लापरवाही से खोदे गड्ढे में गिरी कार व बाइक, ठेकेदार की लापरवाही ने ली तीन जानें
हादसे में मारे गए दो कार सवार लोगों की पहचान नूरबाई जुमा समाना (40) निवासी जूना देधिया और समा रेहाना हकीमभाई (20) के रूप में हुई है, जबकि तीसरा मृतक राशिद सुमार कलार (25), निवासी साधारा बाइक पर सवार था। इस घटना कुछ अन्य लोग घायल भी हुए हैं।
गुजरात के कच्छ जिले में दाधर-साधरा रोड पर हाल ही में हुई एक सड़क दुर्घटना में एक कार व दो बाइक सड़क पर बेहद लापरवाही से खोदे गए गड्ढे में जा गिरी, इस हादसे में कार सवार दो लोगों समेत कुल तीन लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा दाधर-साधरा सड़क पर मार्ग पुलिया निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में रात के वक्त कार के गिरने की वजह से हुआ। इस दौरान वहां से तेज रफ्तार से गुजर रही कार के चालक को अंधेरे में वह बड़ा सा खुदाई वाला हिस्सा नहीं दिखाई दिया और वह कार उसमें गिर गई। इतना ही नहीं कार दुर्घटना के बाद, दो बाइक भी उसी गड्ढे में जा गिरीं। जिससे की कुल तीन लोगों की मौत हो गई।
'देश गुजरात' की रिपोर्ट के अनुसार यह दुर्घटना शनिवार रात को हुई। हादसे वाली सड़क पर पुलिया निर्माण के लिए बड़ा सा गड्ढा खोदा गया था, गड्ढा इतना बड़ा था कि उसमें एकसाथ दो कारें बेहद आसानी के साथ आसपास खड़ी हो सकती थीं। लेकिन इतना बड़ा गड्ढा होने के बाद भी वहां काम कर रहे ठेकेदार ने उस जगह पर चेतावनी वाला कोई साइनबोर्ड, बैरिकेड या सावधानी वाली लाइटें नहीं लगाई थीं। ऐसे में उसी गड्ढे में उस स्विफ्ट कार व दो बाइक के गिरने से उनमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई।
शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे कार सवार
प्राप्त जानकारी के अनुसार गड्ढे में गिरी स्विफ्ट कार (GJ-12-BR-6218) में सवार लोग देधिया में एक शादी में शामिल होने के बाद लौट रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर खोदे गए गड्ढे की ओर लोगों को जाने से रोकने के लिए अस्थायी रुकावट के तौर पर कंटीले बबूल की झाड़ियां रखी गई थीं, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ नजर नहीं आने से यह हादसा हो गया। वहीं हादसे के बाद भी गड्ढा खोदने के लिए जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ अभी तक कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है।
कार सवार दो लोगों व बाइक सवार एक शख्स की मौत
हादसे में मारे गए दो कार सवार लोगों की पहचान नूरबाई जुमा समाना (40) निवासी जूना देधिया और समा रेहाना हकीमभाई (20) के रूप में हुई है, जबकि तीसरा मृतक राशिद सुमार कलार (25), निवासी साधारा बाइक पर सवार था। इस घटना कुछ अन्य लोग घायल भी हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घायलों की पहचान आमाद इब्राहिम समा और अफसिन आमाद समा (माधापर-जूनावास के निवासी) के रूप में हुई है। जबकि एक अन्य घायल बाइकर का इलाज भुज के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में, रात में सफर करने वाले वाहन चालक खुदाई वाले हिस्से को देख नहीं पाए, जिसके कारण कार सीधे गड्ढे में जा गिरी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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