गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, अमूल डेयरी चुनाव में 13 में से 11 सीटें जीती

गुजरात में बीजेपी ने अमूल डेयरी चुनाव में 13 में से 11 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पहली बार इस प्रतिष्ठित सहकारी समिति पर पूर्ण बहुमत हासिल किया है, जिससे कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादSat, 13 Sep 2025 06:38 AM
गुजरात की सियासत में एक नया इतिहास रचते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पहली बार खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ अमूल डेयरी पर पूर्ण बहुमत के साथ कब्जा जमाया है। 10 सितंबर को हुए चुनाव में बीजेपी ने 13 में से 11 सीटें जीतकर कांग्रेस को करारा जवाब दिया। खास बात यह रही कि चार सीटें तो बीजेपी ने बिना किसी मुकाबले के पहले ही अपने नाम कर ली थीं।

अमूल की सत्ता पर बीजेपी का दबदबा

शुक्रवार को जब आठ ब्लॉकों और एक व्यक्तिगत सीट के लिए वोटों की गिनती शुरू हुई, तो बीजेपी ने छह ब्लॉकों और एक व्यक्तिगत सीट पर शानदार जीत हासिल की। वहीं, कांग्रेस सिर्फ बोर्सद और कपड़वंज सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रख सकी। इस जीत को बीजेपी के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है, खासकर 2022 के विधानसभा चुनाव में 156 सीटों के साथ मिली प्रचंड जीत के बाद।

2023 में अमूल डेयरी के चार निदेशकों के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से पार्टी ने पहली बार इस प्रतिष्ठित दुग्ध सहकारी समिति पर नियंत्रण हासिल किया था। उस समय कांग्रेस की सीटें घटकर तीन रह गई थीं। लेकिन इस बार BJP ने 2020 के चुनाव में कांग्रेस के 8 सीटों के दबदबे को ध्वस्त करते हुए 11 सीटें अपने नाम कीं।

बीजेपी की रणनीति ने मारी बाजी

बीजेपी ने इस जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव प्रभारी अजय ब्रह्मभट्ट ने बागी उम्मीदवारों को रोकने से लेकर नामांकन और मतदान की बारीक रणनीति बनाई। उमरेठ के विधायक गोविंद परमार के शुरुआती बागी तेवर को भी पार्टी ने कुशलता से नियंत्रित किया। ब्रह्मभट्ट ने कहा, 'यह जीत पशुपालकों के विश्वास का नतीजा है, जिन्होंने पिछले पांच सालों में हमारे विकास कार्यों को देखा। अमूल के इतिहास में पहली बार हमारे 11 निदेशक जीते हैं। हमें सिर्फ बोर्सद और कपड़वंज में हार का मलाल है, लेकिन हम इन सीटों को जीतने के लिए और मेहनत करेंगे।'

एकतरफा जीत से लेकर कांटे की टक्कर तक

BJP की जीत का अंदाजा उनके उम्मीदवारों के जीत के अंतर से लगाया जा सकता है। थासरा, बालासिनोर, मेहमदाबाद और विरपुर की चार सीटें तो बीजेपी ने बिना मुकाबले के जीत लीं। खंभात से राजेंद्रसिंह बलवंतसिंह परमार ने 84 में से 65 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। पेटलाद में बिनाबेन तेजसकुमार पटेल ने 83 में से 78 वोट हासिल किए, जबकि नडियाद में पूर्व अमूल अध्यक्ष विपुलभाई कांतिभाई पटेल ने 60 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।

वहीं, कांग्रेस ने बोर्सद और कपड़वंज में 12 और 11 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल की, जो कांटे की टक्कर का संकेत देता है। बोर्सद से पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता राजेंद्रसिंह परमार ने अपनी सीट बरकरार रखी और बीजेपी पर 'गलत हथकंडे' अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'बोर्सद और अंक्लाव के मतदाताओं ने मुझ पर छठी बार भरोसा जताया। बीजेपी ने सांसदों और विधायकों की पूरी ताकत और पैसे का जोर लगाया, लेकिन मेरे 20 साल के काम ने मुझे जीत दिलाई।'

व्यक्तिगत सीट पर रोमांचक मुकाबला

व्यक्तिगत सदस्य सीट पर बीजेपी के विजय पटेल ने महज एक वोट के अंतर से जीत हासिल की। सात वोटों में से चार विजय को और तीन उनके प्रतिद्वंद्वी रणजीत पटेल को मिले। यह कांटे की टक्कर अमूल चुनाव की रोमांचक कहानी का हिस्सा रही।

पंचमृत डेयरी में भी बीजेपी का दबदबा

अमूल की जीत के साथ ही बीजेपी ने पंचमहल जिले की पंचमृत डेयरी में भी बिना मुकाबले के 18 सीटें हासिल कीं। 10 सितंबर को नामांकन वापसी के आखिरी दिन सभी गैर-बीजेपी उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म वापस ले लिए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पुष्टि की कि जेठा अहीर, जो 2009 से डेयरी के अध्यक्ष हैं, इस बार भी इस पद पर बने रहेंगे।

डुधधारा डेयरी में बगावत की चुनौती

हालांकि, बीजेपी की राह पूरी तरह आसान नहीं है। भरूच जिले की वाग्रा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक अरुणसिंह राणा ने डुधधारा डेयरी के 19 सितंबर को होने वाले निदेशक मंडल चुनाव में बगावत का बिगुल बजा दिया है। राणा ने 12 उम्मीदवारों का पैनल उतारकर बीजेपी के अधिकृत नेता घनश्याम पटेल को चुनौती दी है, जो 17 साल से डेयरी के प्रमुख हैं। 15 में से एक सीट बीजेपी के प्रकाश देसाई पहले ही बिना मुकाबले जीत चुके हैं।

Gujarat News

