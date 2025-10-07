cancer patient kills two children commits suicide lamba village devbhumi dwarka gujarat गुजरात में कैंसर पीड़ित पिता ने 2 बच्चों की हत्या कर खुद भी दी जान, 5 साल से था बीमार, Gujarat Hindi News - Hindustan
गुजरात में कैंसर पीड़ित पिता ने 2 बच्चों की हत्या कर खुद भी दी जान, 5 साल से था बीमार

गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में कैंसर से पीड़ित 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने दो नाबालिग बच्चों को जहरीला पदार्थ खिलाकर मार डाला और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Praveen Sharma देवभूमि द्वारका, भाषाTue, 7 Oct 2025 01:16 PM
कल्याणपुर थाने के इंस्पेक्टर टीसी पटेल ने मंगलवार को बताया कि घटना सोमवार शाम जिले के लांबा गांव में हुई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मेरामन छेत्रिया नामक व्यक्ति पिछले पांच साल से कैंसर से पीड़ित था और अपनी मौत को करीब से देख रहा था, इसलिए उसने अपनी जान देने का फैसला किया। वह हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि उसकी मौत के बाद उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि छेत्रिया ने गांव में अपने घर पर पहले पांच साल की बेटी और तीन साल के बेटे को जहरीला पदार्थ खिला दिया और फिर खुद भी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

