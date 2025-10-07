गुजरात में कैंसर पीड़ित पिता ने 2 बच्चों की हत्या कर खुद भी दी जान, 5 साल से था बीमार

गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में कैंसर से पीड़ित 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने दो नाबालिग बच्चों को जहरीला पदार्थ खिलाकर मार डाला और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

कल्याणपुर थाने के इंस्पेक्टर टीसी पटेल ने मंगलवार को बताया कि घटना सोमवार शाम जिले के लांबा गांव में हुई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मेरामन छेत्रिया नामक व्यक्ति पिछले पांच साल से कैंसर से पीड़ित था और अपनी मौत को करीब से देख रहा था, इसलिए उसने अपनी जान देने का फैसला किया। वह हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि उसकी मौत के बाद उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा।