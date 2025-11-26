Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Cabinet nod for two rail projects in Gujarat and Maharashtra worth Rs 2,781 crore
कैबिनेट ने गुजरात को दी बड़ी खुशखबरी, इस रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी; इन इलाकों को होगा फायदा

कैबिनेट ने गुजरात को दी बड़ी खुशखबरी, इस रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी; इन इलाकों को होगा फायदा

संक्षेप:

बुधवार को मंजूर किए गए इन मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट से करीब 32 लाख की आबादी वाले लगभग 585 गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही ये कोयला, नमक, कंटेनर, सीमेंट वगैरह जैसी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेहद जरूरी साबित होंगे।

Wed, 26 Nov 2025 09:00 PMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी की बैठक हुई, जिसमें कुल 2,781 करोड़ रुपए की लागत वाली दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इस बारे में जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस दौरान गुजरात में द्वारका-कनालुस रेल लाइन को डबल करने और मुंबई मेट्रोपॉलिटन इलाके में बदलापुर और कर्जत के बीच तीसरी और चौथी लाइन बनाने को मंजूरी दी गई। ये दो प्रोजेक्ट्स गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के चार जिलों को कवर करेंगे और भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 224 किलोमीटर तक बढ़ा देंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सरकार ने बताया कि इनमें से गुजरात में देवभूमि द्वारका (ओखा)-कनालुस रेल लाइन के दोहरीकरण प्रोजेक्ट की लागत 1457 करोड़ रुपए आएगी। इसके पूरा होने के बाद द्वारकाधीश मंदिर तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी और सौराष्ट्र क्षेत्र का हर तरह से विकास होगा, साथ ही कोयला, नमक, कंटेनर और सीमेंट जैसी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन भी बेहतर होगा। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा, ‘कैपेसिटी बढ़ाने के काम से 18 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) का एक्स्ट्रा माल ढुलाई ट्रैफिक बढ़ेगा।’

इस बारे में जारी एक सरकारी बयान में बताया गया कि, ये प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के विजन के अनुसार हैं, जो इलाके में बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के जरिए इलाके के लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगा। इन बढ़ी हुई लाइन कैपेसिटी से मोबिलिटी काफी बढ़ेगी, जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सर्विस विश्वसनीयता बेहतर होगी। साथ ही कहा गया कि, ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रपोजल ऑपरेशन को आसान बनाने और कंजेशन कम करने के लिए तैयार हैं।

इसमें कहा गया है, 'ये प्रोजेक्ट्स PM-गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के हिसाब से प्लान किए गए हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड प्लानिंग और स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन के ज़रिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ाने पर फोकस किया गया है।' बयान में कहा गया है, ‘ये प्रोजेक्ट्स लोगों, सामान और सर्विसेज की आवाजाही के लिए आसान कनेक्टिविटी देंगे।’

बुधवार को मंजूर किए गए इन मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट से करीब 32 लाख की आबादी वाले लगभग 585 गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। माल ढुलाई के लिए इनकी अहमियत बताते हुए बयान में कहा गया कि यह कोयला, नमक, कंटेनर, सीमेंट वगैरह जैसी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जरूरी रास्ता है।

बयान में कहा गया है, 'कनालुस से ओखा (देवभूमि द्वारका) तक मंजूर दोहरीकरण से द्वारकाधीश मंदिर तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे मुख्य तीर्थ स्थलों तक पहुंच आसान होगी। जबकि बदलापुर-कर्जत सेक्शन मुंबई सबअर्बन कॉरिडोर का हिस्सा है। तीसरी और चौथी लाइन प्रोजेक्ट से मुंबई के सबअर्बन एरिया में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों की भविष्य की मांगों को पूरा करने के साथ-साथ दक्षिणी भारत को कनेक्टिविटी भी मिलेगी।'

बयान में कहा गया, 'पर्यावरण के अनुकूल और एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन का तरीका होने के नाते रेलवे के ये दोनों प्रोजेक्ट जलवायु लक्ष्यों को पाने और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने, तेल इंपोर्ट (3 करोड़ लीटर) कम करने और CO2 एमिशन (16 करोड़ किलोग्राम) कम करने में मदद करेंगे, जो 64 लाख पेड़ लगाने के बराबर है।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।