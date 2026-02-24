अहमदाबाद में 1067 करोड़ रुपए से होगा मेट्रो के दूसरे चरण का विस्तार; यह होगा रूट, बनेंगे इतने स्टेशन
वैष्णव ने कहा कि इस मेट्रो के इस विस्तार से निर्माण क्षेत्र में लगभग एक हजार रोजगार का सृजन होने की उम्मीद है। साथ ही निर्माण के बाद के संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 250 लोगों को रोजगार मिलेगा।
केंद्र सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में मेट्रो के दूसरे चरण के विस्तार को मंजूरी देते हुए इसके लिए 1,067.35 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। इस विस्तार के तहत उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर का गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक (गिफ्ट) सिटी से शाहपुर तक विस्तार किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कॉरिडोर 3.33 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें तीन एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इस परियोजना को लगभग तीन वर्षों यानी वर्ष 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
मेट्रो विस्तार का यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को नए प्रधानमंत्री कार्यालय 'सेवा तीर्थ' में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्चिनी वैष्णव ने बताया कि GIFT सिटी से शाहपुर तक 3.33 किलोमीटर लंबी और तीन एलिवेटेड स्टेशनों वाली सड़क के विस्तार को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,067.35 करोड़ रुपए है और इस विस्तारित कॉरिडोर के पूरा होने के बाद साल 2029 में लगभग 23,702 यात्रियों और 2041 तक लगभग 58,059 यात्रियों को फायदा होने की उम्मीद है।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'अहमदाबाद मेट्रो अहमदाबाद शहर के ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। रोजाना आने-जाने वालों की संख्या 1.6 लाख से ज्यादा हो गई है। ऐसे में यह कॉरिडोर अहमदाबाद और GIFT क्षेत्र के बीच रिहायशी इलाकों में संपर्क को मजबूत करेगा। प्रस्तावित मार्ग पर स्थित प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों और वाणिज्यिक केंद्रों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यह विस्तार अहमदाबाद और GIFT क्षेत्र के बीच रोजाना यात्रा करने वाले लोगों के लिए व्यापार, रोजगार और शिक्षा से संबंधित यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी लाभकारी साबित होगा।'
वैष्णव ने कहा कि इस मेट्रो के इस विस्तार से निर्माण क्षेत्र में लगभग एक हजार रोजगार का सृजन होने की उम्मीद है। साथ ही निर्माण के बाद के संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, इस परियोजना से जुड़ी अन्य गतिविधियों से अप्रत्यक्ष रूप से और भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।
इस बारे में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति ने बताया गया कि इस परियोजना का निर्माण कार्य भारत सरकार और गुजरात सरकार के बीच 50:50 के संयुक्त उद्यम वाले गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (GMC) द्वारा किया जाएगा।
बता दें कि फिलहाल अहमदाबाद मेट्रो की लम्बाई 68.28 किलोमीटर है, और दोनों चरणों को मिलाकर इसमें कुल 53 स्टेशन हैं। इस दौरान पहले चरण में मेट्रो APMC से मोटेरा स्टेडियम (उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर) और थलतेज गांव से वस्त्राल गांव (पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर) और दूसरे चरण (मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर और GNLU से गिफ्ट सिटी) में गई थी। ये दोनों चरण सितंबर 2022 (चरण-1) और जनवरी 2026 (चरण-2) से सफलतापूर्वक चालू हो चुके हैं। इस लाइन पर प्रतिदिन लगभग 1,60,000 यात्री यात्रा करते हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।