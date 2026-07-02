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गुजरात में एक विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा, कब डाले जाएंगे वोट और कब होगी गिनती?

Sourabh Jain पीटीआई, गांधी नगर, गुजरात
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चुनावों की घोषणा के साथ ही आयोग ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों और उन्हें टिकट देने वाले राजनीतिक दलों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों का विवरण समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा।

गुजरात में एक विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा, कब डाले जाएंगे वोट और कब होगी गिनती?

निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को गुजरात के वडोदरा शहर की मंजलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। यह सीट पिछले महीने वरिष्ठ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री योगेशभाई पटेल के निधन के कारण खाली हुई है। चुनाव आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को वोटों की गिनती की जाएगी।

चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए निर्वाचन आयोग ने बताया कि उपचुनाव के लिए अधिसूचना छह जुलाई को जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई रहेगी। इसके बाद 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापस लेने के लिए आखिरी तारीख 16 जुलाई निर्धारित की गई है।

तत्काल प्रभाव से लागू हुई आचार संहिता

निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े सभी हिस्सों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने बताया कि उपचुनाव के दौरान मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा।

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8 बार MLA रहे पटेल के निधन से खाली हुई सीट

बता दें कि भाजपा की तरफ से आठ बार विधायक रहे और तत्कालीन विजय रूपाणी सरकार में राज्य मंत्री रहे योगेशभाई पटेल का 2 जून को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। वह 79 वर्ष के थे। उन्होंने साल 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में मंजलपुर सीट से चुनाव जीता था। वहीं विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन से पहले उन्होंने 1990 और 2007 के बीच पांच बार वडोदरा शहर के रावपुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद उनकी सीट मंजलपुर हो गई। वे लगातार 36 सालों तक गुजरात विधानसभा के सदस्य रहे थे।

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बिहार और MP की एक-एक सीट पर भी होगा उपचुनाव

चुनाव आयोग ने बताया कि गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट के साथ ही बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीटों पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। इनमें से बिहार की बांकीपुर सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के विधायक पद से इस्तीफा देने और एमपी की दतिया सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य ठहराए जाने की वजह से रिक्त हुई है।

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चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दी हिदायत

चुनावों की घोषणा के साथ ही आयोग ने इस बात को दोहराया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों और उन्हें टिकट देने वाले राजनीतिक दलों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों का विवरण समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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