पांच राज्यों के साथ गुजरात की 1 सीट पर उपचुनाव का ऐलान, जानिए कब पड़ेंगे वोट और कब होगी मतगणना
आयोग ने छह राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख की भी घोषणा कर दी। इनमें से गुजरात की उमरेठ सीट भी शामिल है। यह सीट भाजपा विधायक गोविंदभाई परमार के निधन की वजह से खाली हुई है।
निर्वाचन आयोग ने रविवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख की घोषणा कर दी। इसके साथ ही आयोग ने छह राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी। जिसमें गुजरात की उमरेठ विधानसभा सीट भी शामिल है, जो कि भाजपा विधायक गोविंदभाई परमार के निधन की वजह से खाली हुई है। आणंद जिले के उमरेठ सीट पर उपचुनाव के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा। इसके बाद 4 मई को वोटों की गिनती की जाएगी।
उमरेठ सीट पर उपचुनाव का पूरा कार्यक्रम
गुजरात की उमरेठ सीट के साथ ही महाराष्ट्र की दो सीटों (राहुरी और बारामती) पर होने वाले उपचुनाव के लिए 30 मार्च को गजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद 6 अप्रैल तक नामांकन जमा किए जा सकेंगे। 7 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल रहेगी। वोट 23 अप्रैल को डाले जाएंगे, वहीं मतगणना 4 मई को होगी।
6 राज्यों की इन 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव
गोवा की पोंडा, गुजरात की उमरेठ, कर्नाटक की बागलकोट और देवनागरी दक्षिण, महाराष्ट्र की राहुरी और बारामती, नागालैंड की कोरीडांग (ST) और त्रिपुरा की धरमनगर सीट पर उपचुनाव होंगे। ये सभी सीटें वर्तमान विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई हैं।
उधर गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा की विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए 16 मार्च को गजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद 23 मार्च तक नामांकन पत्र जमा होंगे, 24 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 26 मार्च रहेगी। वोट 9 अप्रैल को डाले जाएंगे, वहीं मतगणना 4 मई को होगी।
72 वर्ष की उम्र में हुआ उमरेठ विधायक का निधन
उमरेठ के वर्तमान विधायक गोविंदभाई परमार का निधन 6 मार्च को 72 वर्ष की आयु में आणंद के एक अस्पताल में हो गया था। परमार का जन्म वर्ष 1953 में हुआ था और वे चार बार 1995, 1998, 2017 और 2022 में गुजरात विधानसभा के लिए चुने गए थे। इस दौरान साल 1995 में जब वह पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे, तब उनकी उम्र मात्र 30 साल थी और उन्होंने आणंद जिले की सरसा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था। 1998 के विधानसभा चुनाव में परमार ने कांग्रेस के टिकट पर सरसा सीट बरकरार रखी थी। हालांकि इसके बाद चुनाव हारने पर वो भाजपा में शामिल हो गए थे।
साल 2012 में विधानसभा चुनाव हार गए थे परमार
साल 2008 में सरसा सीट को उमरेठ विधानसभा क्षेत्र में मिला दिया गया था। इसके बाद साल 2012 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अगले दो चुनावों 2017 और 2022 में वह भाजपा के टिकट पर उमरेठ से विजयी रहे थे। परमार के निधन की जानकारी देते हुए गुजरात भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने 'एक्स' पर लिखा था, 'उमरेठ के लोकप्रिय विधायक गोविंदभाई परमार के निधन की दुखद खबर सुनी। प्रार्थना है कि ईश्वर उनकी दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस आघात को सहने की शक्ति प्रदान करें।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।