Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Businessman Deepak Ijardar from Gujarat stopped traffic and burst firecrackers on son bday
गुजरात में बेटे के बर्थडे पर ट्रैफिक रोक फोड़े पटाखे; विवाद होने पर बोला- मैं सेलिब्रिटी, क्या गुनाह हो गया?

गुजरात में बेटे के बर्थडे पर ट्रैफिक रोक फोड़े पटाखे; विवाद होने पर बोला- मैं सेलिब्रिटी, क्या गुनाह हो गया?

संक्षेप:

पटाखे फोड़ने के दौरान हुई इस घटना का वीडियो जब वायरल हो गया तो अपनी गलती मानने की बजाय उन्होंने कहा- मैं एक सेलिब्रिटी हूं, अगर मैंने आपको पांच मिनट के लिए रोक भी दिया तो मैंने कौन सा गंभीर अपराध कर दिया।

Dec 24, 2025 12:16 am ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, सूरत, गुजरात
share Share
Follow Us on

गुजरात के सूरत शहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक उद्योगपति दीपक इजारदार ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए ना केवल सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया, बल्कि इसके साथ ही पटाखे भी फोड़े। वहीं इस दौरान जाम लगने पर यह शख्स वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों पर गुस्सा हो गए और इन्हीं पटाखों के जरिए उन्होंने उनको डराया व धमकाया भी। वहीं जब इस घटना का वीडियो वायरल हो गया तो अपनी गलती मानने की बजाय उन्होंने कहा, मैं एक सेलिब्रिटी हूं, अगर मैंने आपको पांच मिनट के लिए रोक भी दिया तो मैंने कौन सा गंभीर अपराध कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें दीपक बीच सड़क पर खड़े होकर दोनों हाथों से पटाखे जलाते नजर आ रहे हैं, वहीं जब पीछे खड़ी एक कार का चालक लगातार हॉर्न बजाकर उनसे रास्ते से हटने को कहता है, तो दीपक बेहद गुस्से में पीछे मुड़कर अपने हाथ में पकड़े पटाखे का मुंह उसकी तरफ दिखाकर उसे शांत रहने का इशारा करते हैं। इस दौरान दीपक के साथ वहां मौजूद उनके कर्मचारी भी सड़क पर खड़े वाहन चालकों को इंतजार करते हुए सड़क क्लीयर होने तक इंतजार करने इशारा करते दिखाई दे रहे हैं।

वहीं इस घटना के बाद एक चैनल से बात करते हुए दीपक इजारदार ने कहा, 'पांच मिनट ट्रैफिक रोक कर पटाखा फोड़ लिए तो क्या हो गया, मैं सेलिब्रिटी पर्सन हूं इतना नहीं कर सकता? आगे उन्होंने कहा, 'बहुत अन्याय किया जा रहा है हम सेलेब्रिटी पर्सन्स के साथ।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।