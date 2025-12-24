गुजरात में बेटे के बर्थडे पर ट्रैफिक रोक फोड़े पटाखे; विवाद होने पर बोला- मैं सेलिब्रिटी, क्या गुनाह हो गया?
पटाखे फोड़ने के दौरान हुई इस घटना का वीडियो जब वायरल हो गया तो अपनी गलती मानने की बजाय उन्होंने कहा- मैं एक सेलिब्रिटी हूं, अगर मैंने आपको पांच मिनट के लिए रोक भी दिया तो मैंने कौन सा गंभीर अपराध कर दिया।
गुजरात के सूरत शहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक उद्योगपति दीपक इजारदार ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए ना केवल सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया, बल्कि इसके साथ ही पटाखे भी फोड़े। वहीं इस दौरान जाम लगने पर यह शख्स वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों पर गुस्सा हो गए और इन्हीं पटाखों के जरिए उन्होंने उनको डराया व धमकाया भी। वहीं जब इस घटना का वीडियो वायरल हो गया तो अपनी गलती मानने की बजाय उन्होंने कहा, मैं एक सेलिब्रिटी हूं, अगर मैंने आपको पांच मिनट के लिए रोक भी दिया तो मैंने कौन सा गंभीर अपराध कर दिया।
इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें दीपक बीच सड़क पर खड़े होकर दोनों हाथों से पटाखे जलाते नजर आ रहे हैं, वहीं जब पीछे खड़ी एक कार का चालक लगातार हॉर्न बजाकर उनसे रास्ते से हटने को कहता है, तो दीपक बेहद गुस्से में पीछे मुड़कर अपने हाथ में पकड़े पटाखे का मुंह उसकी तरफ दिखाकर उसे शांत रहने का इशारा करते हैं। इस दौरान दीपक के साथ वहां मौजूद उनके कर्मचारी भी सड़क पर खड़े वाहन चालकों को इंतजार करते हुए सड़क क्लीयर होने तक इंतजार करने इशारा करते दिखाई दे रहे हैं।
वहीं इस घटना के बाद एक चैनल से बात करते हुए दीपक इजारदार ने कहा, 'पांच मिनट ट्रैफिक रोक कर पटाखा फोड़ लिए तो क्या हो गया, मैं सेलिब्रिटी पर्सन हूं इतना नहीं कर सकता? आगे उन्होंने कहा, 'बहुत अन्याय किया जा रहा है हम सेलेब्रिटी पर्सन्स के साथ।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
