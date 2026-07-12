बुलेट ट्रेन नहीं चला पाएंगे यदि...; गुजरात में सामने आ गया 40 हजार करोड़ का रोड़ा
देश में पहली बुलेट ट्रेन चलाने की राह में बड़ा रोड़ा सामने आ रहा है। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर ने जमीन के मुआवजे के संबंध में गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है। रेल अथॉरिटी का अनुमान है कि ज्यादा मुआवजे के आदेशों से इस प्रोजेक्ट पर 40000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की राह में रोड़ा अटकता नजर आ रहा है। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्हें डर है कि लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी (LARRA) द्वारा जमीन के लिए ज्यादा मुआवजे का आदेश दिए जाने के बाद 1.1 लाख करोड़ रुपए के इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत काफी बढ़ सकती है।
मुआवजे के आदेशों को चुनौती
टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने हाई कोर्ट में कहा कि रेल अथॉरिटी का अनुमान है कि LARRA द्वारा जनवरी और फरवरी में दिए गए ज्यादा मुआवजे के आदेशों से 40000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, जिससे प्रोजेक्ट के जारी रहने पर खतरा पैदा हो सकता है। कोर्ट ने सूरत और भरूच जिलों से सुड़ी LARRA के आदेशों को चुनौती देने वाली तीन अपीलें स्वीकार कर ली हैं।
जमीन अधिग्रहण का मामला
ये मामले भरूच जिले के अमोद तालुका के ओच्छन गांव में जमीन के टुकड़ों से जुड़े हैं। इन्हें जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के तहत 2018 की एक अधिसूचना के बाद अधिग्रहित किया गया था। 2020 में अधिग्रहण प्राधिकरण ने मुआवजा 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय किया, जिससे एक मामले में मुआवजा 85.8 लाख रुपए बना। जमीन मालिक ने मुआवजा बढ़ाने की मांग की जिसके बाद LARRA ने उसी जमीन के टुकड़े के लिए 660 रुपए प्रति वर्ग मीटर के भुगतान और 8.4 करोड़ रुपए के मुआवजे का आदेश दिया।
10 गुना बढ़ोतरी कर दी
मुआवजे में लगभग 10 गुना बढ़ोतरी को चुनौती देते हुए एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि LARRA ने ओच्छन के पास के गांवों में जमीन की बिक्री के उदाहरणों को नजरअंदाज़ किया और इसके बजाय 14 किलोमीटर दूर स्थित सिमर्था के उदाहरणों पर भरोसा किया। अपनी अपील में प्रोजेक्ट अथॉरिटी ने तर्क दिया कि मुआवजा सबसे पास के गांव में इसी तरह की जमीन की औसत बिक्री कीमत पर आधारित होना चाहिए।
अगली सुनवाई 5 अगस्त को
जस्टिस इलेश वोरा और आर.टी. वछानी की बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त के लिए तय की है। उस दिन हाई कोर्ट इस बात पर विचार कर सकता है कि LARRA के आदेश पर रोक लगाई जाए या नहीं। कोर्ट ने प्रोजेक्ट अथॉरिटी से यह भी पूछा कि वे मुआवजे की कितनी रकम जमा करना चाहते हैं। कोर्ट ने इस बारे में एक उचित प्रस्ताव देने को कहा।
… तो बुलेट ट्रेन नहीं मिल पाएगी
त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि ब्याज मिलाकर मुआवजे की रकम लगभग 40000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। मामले की गंभीरता को बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम पर यह बोझ डाला गया तो हमें बुलेट ट्रेन नहीं मिल पाएगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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