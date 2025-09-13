2 करोड़ की 82 हजार शराब की बोतलों पर चलवा दिया बुलडोजर, गुजरात पुलिस का एक्शन देखिए
गुजरात के गांधीनगर में पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गई 2.38 करोड़ की 82,000 से अधिक इंडियन मेड फॉरेन लिकर की बोतलों को बुलडोजर से कुचलकर नष्ट कर दिया।
गुजरात के गांधीनगर में पुलिस ने 2 करोड़ से ज्यादा रुपये की शराब की बोतलों को नष्ट कर दिया। शुक्रवार को गांधीनगर पुलिस ने 82,000 बोतल इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) को बुलडोजर के नीचे कुचलकर नष्ट कर दिया। इन बोतलों की कीमत 2.38 करोड़ रुपये थी और यह कार्रवाई पुलिस की तीन डिवीजनों में दर्ज 154 अपराधों के तहत जब्त की गई शराब के खिलाफ की गई।
सख्ती से लागू है गुजरात का शराबबंदी कानून
गुजरात में शराबबंदी का कानून बेहद सख्त है। यहां बिना परमिट के शराब का बिक्री, कब्जा या सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है। परमिट केवल स्वास्थ्य कारणों या पर्यटकों को जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद ही दिया जाता है। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को 10 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
कार्रवाई को कैमरे में किया गया रिकॉर्ड
गांधीनगर के सहायक पुलिस अधीक्षक आयुष जैन ने बताया, 'पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को वीडियो में रिकॉर्ड किया है। 82 हजार बोतलें, जो अलग-अलग मामलों में जब्त की गई थीं, उन्हें नष्ट करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया।' यह कार्रवाई न केवल शराबबंदी की सख्ती को दर्शाती है, बल्कि अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की सक्रियता को भी उजागर करती है।
क्यों चर्चा में है यह कार्रवाई?
यह पहली बार नहीं है जब गुजरात में जब्त शराब को नष्ट किया गया हो, लेकिन बुलडोजर के इस्तेमाल ने इस कार्रवाई को सुर्खियों में ला दिया। यह नजारा न केवल कानून की सख्ती का प्रतीक है, बल्कि उन लोगों के लिए एक चेतावनी भी है जो शराबबंदी के नियम तोड़ने की कोशिश करते हैं।
