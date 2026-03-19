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सूरत में बड़ा हादसा! बिल्डिंग में आग लगने के बाद फटा सिलेंडर; 2 लोगों की मौत

Mar 19, 2026 10:31 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सूरत
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गुजरात के सूरत शहर में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक बिल्डिंग में आग लगने और सिलेंडर फटने से दो लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 9 लोग घायल भी हुए हैं।

सूरत में बड़ा हादसा! बिल्डिंग में आग लगने के बाद फटा सिलेंडर; 2 लोगों की मौत

गुजरात के सूरत शहर में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक बिल्डिंग में आग लगने और सिलेंडर फटने से दो लोगों की मौत हो गई। आग लगने से बिल्डिंग में रहने वाले 9 लोग घायल भी हुए हैं। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।

मामला सूरत के भरतनगर का है। गुरुवार सुबह करीब 5 बजे यहां के कापोद्रा में एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आग लग गई। आग लगने के बाद जब लपटें किचन तक पहुंचीं तो वहां रखे सिलेंडर में भी ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं।

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रखे थे 8 सिलेंडर

इस मामले की जानकारी देते हुए फायर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बिल्डिंग में कुल आठ गैस सिलेंडर रखे थे, जिनमें से दो के फटने से दो लोगों की मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि जैसे ही घटना की सूचना मिली, चार फायर स्टेशनों से दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। मौके पर पहुंचने पर आग तेजी से फैलती हुई मिली। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही एक एलपीजी सिलेंडर फट चुका था, जिससे आग और भड़क गई और दो लोगों की जान चली गई। इस हादसे के दौरान आग की लपटें दूसरे लोगों को भी झुलसा दीं। घटना में 9 लोग बुरी तरह जख्मी भी हुए हैं।

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शीट तोड़कर अंदर घुसे फायरकर्मी

फायर ब्रिगेड कर्मियों ने इमारत की तीसरी मंजिल को ढक रही शीट को तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। इस हादसे के दौरान बिल्डिंग में फंसे कुल 11 लोगों को बाहर निकाला गया। इनमें से 9 लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 की मौत हो गई।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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