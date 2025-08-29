brother raped sister in bhavnagar gujarat on knife point arrested गुजरात में रिश्ते शर्मसार! भाई ने चाकू की नोक पर किया बहन का रेप; गिरफ्तार, Gujarat Hindi News - Hindustan
गुजरात के भावनगर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक भाई ने अपनी बहन के साथ चाकू के नोक पर दो बार रेप किया और बीड़ी से उसे दागा भी।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भावनगरFri, 29 Aug 2025 08:35 AM
गुजरात के भावनगर जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां 22 साल की एक युवती ने अपने भाई पर रेप का आरोप लगाया है। बहन ने आरोप लगाते हुए शिकायत की है कि उसके भाई ने डेढ़ महीने में दो बार चाकू की नोक पर उसके साथ रेप किया है। महिला हेल्पलाइन पर युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने युवती के आरोपों के बाद विवाहित भाई को गिरफ्तार भी कर लिया है।

मामला भावनगर का है। यहां के तलाजा पुलिस थाना क्षेत्र की एक युवती ने महिला हेल्पलाइन पर भाई के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 22 साल की लड़की ने शिकायत में कहा कि पिछले तीन सालों से वो अपने गांव के एक युवक के साथ प्रेम संबंध में थी। इस मामले की जानकारी जब उसके भाई को हुई तो, वो उसे ब्लैकमेल करने लगा। युवती ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि बीती 13 जुलाई और 22 अगस्त को जब वह घर में अकेली थी तो उसके भाई ने चाकू की नोक पर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक एक बच्चे का पिता है। और वो घर में अपनी बहन, माता-पिता के साथ रहता है।

इस मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी डीपी खम्भाला ने बताया कि आरोपी भाई द्वारा इस्तेमाल किया गया चाकू और रेप के दौरान पहने गए कपड़े बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पीड़िता और आरोपी दोनों का मेडिकल टेस्ट करवाया गया है। इसके अलावा पीड़िता का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। जांच करने वाली पुलिस की टीम ने बताया कि आरोपी भाई ने पहली बार लड़की के साथ तब रेप किया, जब उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी और दूसरी बार तब रेप किया जब वो किसी काम से घर से बाहर हुई थी। पुलिस ने आरोपी भाई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(F)(M) और 115(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

