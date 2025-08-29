गुजरात में रिश्ते शर्मसार! भाई ने चाकू की नोक पर किया बहन का रेप; गिरफ्तार

गुजरात के भावनगर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक भाई ने अपनी बहन के साथ चाकू के नोक पर दो बार रेप किया और बीड़ी से उसे दागा भी।

गुजरात के भावनगर जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां 22 साल की एक युवती ने अपने भाई पर रेप का आरोप लगाया है। बहन ने आरोप लगाते हुए शिकायत की है कि उसके भाई ने डेढ़ महीने में दो बार चाकू की नोक पर उसके साथ रेप किया है। महिला हेल्पलाइन पर युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने युवती के आरोपों के बाद विवाहित भाई को गिरफ्तार भी कर लिया है।

मामला भावनगर का है। यहां के तलाजा पुलिस थाना क्षेत्र की एक युवती ने महिला हेल्पलाइन पर भाई के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 22 साल की लड़की ने शिकायत में कहा कि पिछले तीन सालों से वो अपने गांव के एक युवक के साथ प्रेम संबंध में थी। इस मामले की जानकारी जब उसके भाई को हुई तो, वो उसे ब्लैकमेल करने लगा। युवती ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि बीती 13 जुलाई और 22 अगस्त को जब वह घर में अकेली थी तो उसके भाई ने चाकू की नोक पर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक एक बच्चे का पिता है। और वो घर में अपनी बहन, माता-पिता के साथ रहता है।