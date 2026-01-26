पत्नी के सामने ही भाई ने की पति की हत्या, गुजरात में दिनदहाड़े खौफनाक वारदात

संक्षेप: गुजरात के जामनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पंचेश्वर टावर के पास दिनदहाड़े 28 वर्षीय एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।

गुजरात के जामनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पंचेश्वर टावर के पास दिनदहाड़े 28 वर्षीय एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान आदिनाथ अपार्टमेंट निवासी निलय कुंडालिया के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, इस हत्या की वजह प्रेम विवाह बताया जा रहा है। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना साला था।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को जब निलय अपने घर के पास था, तभी उनके साले मनीष मोरी ने अपने एक साथी सोहिल के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। इस दौरान निलय की पत्नी भी वहीं मौजूद थी। उसने अपने पति को बचाने की कोशिश की और शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए।

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से निलय को गंभीर हालत में जीजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही सिटी ए डिवीजन पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट की मदद से आरोपियों का पीछा किया और उन्हें सतूडाद गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि निलय ने कुछ समय पहले मनीष की बहन से प्रेम विवाह किया था, जिससे मनीष का परिवार नाराज था और इसी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।