पत्नी के सामने ही भाई ने की पति की हत्या, गुजरात में दिनदहाड़े खौफनाक वारदात

संक्षेप:

गुजरात के जामनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पंचेश्वर टावर के पास दिनदहाड़े 28 वर्षीय एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।

Jan 26, 2026 04:12 pm IST
गुजरात के जामनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पंचेश्वर टावर के पास दिनदहाड़े 28 वर्षीय एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान आदिनाथ अपार्टमेंट निवासी निलय कुंडालिया के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, इस हत्या की वजह प्रेम विवाह बताया जा रहा है। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना साला था।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को जब निलय अपने घर के पास था, तभी उनके साले मनीष मोरी ने अपने एक साथी सोहिल के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। इस दौरान निलय की पत्नी भी वहीं मौजूद थी। उसने अपने पति को बचाने की कोशिश की और शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए।

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से निलय को गंभीर हालत में जीजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही सिटी ए डिवीजन पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट की मदद से आरोपियों का पीछा किया और उन्हें सतूडाद गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि निलय ने कुछ समय पहले मनीष की बहन से प्रेम विवाह किया था, जिससे मनीष का परिवार नाराज था और इसी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी मनीष और सोहिल मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और वारदात के बाद भाग निकले थे। गुरुवार को दोनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी और इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता की जांच कर रही है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
