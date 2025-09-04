विदेशी कोर्ट का आदेश लाने से हिंदू विवाह रद्द नहीं हो जाता; महिला की याचिका पर HC ने क्यों कही यह बात

मामले की सुनवाई के दौरान दोनों जजों की बेंच ने कहा 'पारिवारिक न्यायालय का तर्क मौलिक रूप से गलत है क्योंकि पत्नी ने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई अदालतों को यह बता दिया था कि उसके पति द्वारा दायर याचिका उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक केस की सुनवाई के दौरान बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी विदेशी अदालत द्वारा दिया गया तलाक भारत में हिंदू विवाद अधिनियम के अंतर्गत हुई शादी को रद्द नहीं कर सकता है। अदालत ने यह बात गुजरात के रहने वाले एक महिला-पुरुष की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। जिनकी शादी करीब 17 साल पहले हुई थी और जो शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गया था। वहां रहने के दौरान विवाद होने पर पति ने ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट में अपील करते हुए तलाक ले लिया, जबकि महिला ने इस आधार पर तलाक का विरोध किया कि ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट को भारत में हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हुई शादी के मामले में सुनवाई करने का अधिकार ही नहीं है। कोर्ट ने भी महिला के दिए तर्क को सही माना।

मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस एवाई कोगजे और जस्टिस एनएस संजय गौड़ा की पीठ ने जोर देते हुए कहा कि नागरिकता या निवास स्थान में बदलाव होने से हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मिले अधिकार और उपचार अप्रभावित रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे विवाहों को लेकर अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से भारतीय न्यायालयों के पास है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में विदेशी अदालत के दिए विवादित आदेशों को रद्द कर दिया और पारिवारिक न्यायालय को मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय करने का निर्देश दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस केस के दोनों पक्षकारों यानी महिला व पुरुष की शादी जुलाई 2008 में अहमदाबाद में हुई थी और उसके तुरंत बाद दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, जहां कुछ समय रहने के बाद पति को वहां की नागरिकता मिल गई। इसी दौरान साल 2013 में उनके घर बच्चे का जन्म हुआ।

इसके सालभर बाद ही यानी 2014 में उनके बीच वैचारिक मतभेद होने गए और बात इतनी बढ़ गई कि पति अकेला भारत लौट आया, जबकि पत्नी वहां की नागरिकता पाने के लिए बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही रही। एक साल बाद यानी साल 2015 में महिला को भी वहां की नागरिकता मिल गई। जिसके बाद वह भी अपने बेटे के साथ भारत लौट आई।

मार्च 2016 में पति ने ऑस्ट्रेलिया के फेडरल सर्किट कोर्ट में तलाक और बच्चे की कस्टडी के लिए आवेदन लगाया, कुछ ही महीनों बाद नवंबर 2016 में उसे तलाक मिल दिया। जबकि पत्नी ने इस फैसले का विरोध किया और एक पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए दोनों का तलाक मंजूर कर दिया।

हालांकि महिला ने हार ना मानते हुए भारतीय पारिवारिक न्यायालय में भी दो याचिकाएं लगाईं, जिसके जरिए उसने वैवाहिक अधिकारों की बहाली और ऑस्ट्रेलियाई तलाक के आदेश को अमान्य करने की मांग की। हालांकि पति ने उसकी याचिकाओं को यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि वे विचारणीय नहीं हैं। फिर मार्च 2023 में पारिवारिक न्यायालय ने महिला की दोनों याचिकाओं को खारिज करते हुए उनके तलाक को सही बताया। जिसके बाद महिला ने गुजरात उच्च न्यायालय की शरण लेते हुए वर्तमान अपील दायर की थी।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शुरुआत में कहा, 'अगर यह तर्क स्वीकार कर लिया जाए कि हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत में संपन्न विवाह सिर्फ इस वजह से किसी विदेशी देश के कानून द्वारा शासित होगा, क्योंकि विवाह के पक्षकारों ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो इससे कई असंगत परिणाम निकलेंगे।' अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह में पक्षकारों की नागरिकता का कोई महत्व नहीं है, और यह आखिरकार हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा ही शासित होगा, न कि किसी अन्य कानून द्वारा, भले ही पक्षकारों ने नई नागरिकता ले ली हो।

मामले की सुनवाई के दौरान दोनों जजों की बेंच ने कहा 'पारिवारिक न्यायालय का तर्क मौलिक रूप से गलत है क्योंकि पत्नी ने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई अदालतों को यह बता दिया था कि उसके पति द्वारा दायर याचिका उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है हालांकि ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने महिला की इस आपत्ति को खारिज कर दिया था और उन्हें तलाक दे दिया था। पत्नी के लिए यह तर्क देना निश्चित रूप से उचित होगा कि चूंकि उनका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत हुआ था, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई अदालत के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और इसलिए उनके विवाह, जिसमें उसका टूटना भी शामिल है, का निर्णय हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किया जाना चाहिए, न कि किसी विदेशी कानून के तहत।'