Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़bride-to-be killed hours before ceremony accused fiance on the run in bhavnagar gujarat
शादी से कुछ घंटे पहले मंगेतर ने युवती को मार डाला, क्यों हुआ था विवाद

शादी से कुछ घंटे पहले मंगेतर ने युवती को मार डाला, क्यों हुआ था विवाद

संक्षेप: गुजरात के भावनगर में शनिवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है। इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। यहां शादी के कुछ ही घंटे पहले 22 साल की सोनी हिम्मत राठौड़ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि, सोनी का मंगेतर ही निकला।

Sun, 16 Nov 2025 10:02 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भावनगर
share Share
Follow Us on

गुजरात के भावनगर में शनिवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है। इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। यहां शादी के कुछ ही घंटे पहले 22 साल की सोनी हिम्मत राठौड़ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसकी शादीशुदा जीवन की दहलीज पर खड़े मंगेतर साजन खगना बरैया पर है। साजन फिलहाल फरार चल रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि, घटना भावनगर के प्रभुदास तालाव इलाके में हुई है। शनिवार सुबह साजन घर में घुस आया और अपनी मंगेतर सोनी से बहस करने लगा। बताया जा रहा है कि विवाद पनेटर (दुल्हन का कपड़े) और पैसे को लेकर हुआ था। देखते ही देखते बातचीत झगड़े में बदल गई और साजन ने लोहे की पाइप से सोनी पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार उसने सोनी का सिर दीवार पर दे मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

सोनी को गंभीर चोट लगने के बाद जब परिजनों ने शोर सुना तो लोग जाग गए और मौके पर जाकर देखा तो सोनी लहूलुहान जमीन पर पड़ी हुई थी। परिजनों ने इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। गंगाजलिया थाने की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए भावनगर सिटी डिवीजन के डिप्टी एसपी आर.आर. सिंघल ने बताया कि सोनी और साजन पिछड़े डेढ़ साल से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। पहले परिजन उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन समाज की मध्यस्थता के बाद दोनों की शादी के लिए घरवाले भी मान गए। शुक्रवार को शादी से पहले की कुछ रस्में भी पूरी हो गई थीं, लेकिन साजन ने शादी से पहले ही सोनी की हत्या कर दी।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि साजन के खिलाप कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, साजन पर हत्या का प्रयास, लूट और मारपीट के मामले पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस ने टीम गठित कर दी है क्राइम ब्रांच साजन की तलाश कर रही है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।