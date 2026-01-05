मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार IAS अधिकारी पर एक और ऐक्शन, गुजरात सरकार ने सस्पेंड किया
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए आईएएस अधिकारी पर गुजरात सरकार ने भी ऐक्शन लिया है। सरकार ने आईएएस अधिकारी और सुरेंद्रनगर के पूर्व कलेक्टर राजेंद्र कुमार पटेल को सस्पेंड कर दिया है। ईडी ने 2015 बैच के आईएएस अधिकारी पटेल को 2 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि ईडी द्वारा रिश्वतखोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद गुजरात सरकार ने आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार पटेल को सस्पेंड कर दिया है। ईडी ने 2015 बैच के आईएएस अधिकारी पटेल को 2 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उसी दिन यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें 7 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
इसलिए सस्पेंड किया गया
राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने रविवार को जारी एक आदेश में कहा कि पटेल को इसलिए सस्पेंड किया गया है क्योंकि उनकी हिरासत की अवधि 48 घंटे से अधिक हो गई है। इसलिए अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उप-नियम 2 के तहत पटेल को 2 जनवरी से अगले आदेश तक सस्पेंड किया जाता है।
सुरेंद्रनगर के कलेक्टर पटेल का पिछले महीने बिना किसी पद के तबादला कर दिया गया था। राजस्व अधिकारी चंद्रसिंह मोरी की उनके कार्यालय से रिश्वतखोरी से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। बाद में ईडी ने 2 जनवरी को पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया।
5 से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक रिश्वत
ईडी ने पीएमएलए के तहत ईसीआईआर दर्ज करने के बाद पटेल, मोरी और अन्य लोगों से जुड़े कथित धन शोधन की जांच शुरू कर दी है। ईडी के अनुसार, पटेल ने कथित तौर पर भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) आवेदनों को मंजूरी देने के लिए 5 रुपए से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक रिश्वत की दर तय की थी।
ईडी ने विशेष पीएमएलए अदालत में दायर अपने रिमांड आवेदन में कहा था कि सीएलयू आवेदनों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सुनियोजित तरीके से रिश्वत की मांग की जाती थी और उसे स्पीड मनी के रूप में वसूला जाता था। यह रिश्वत जिला कलेक्टर कार्यालय से संचालित बिचौलियों के एक नेटवर्क के माध्यम से भेजी जाती थी।
10 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय
डिजिटल साक्ष्यों के अनुसार, रिश्वत वसूली का हिसाब-किताब रखा जाता था और समय-समय पर जिला कलेक्टर के निजी सहायक को भेजा जाता था। जांच में अब तक 800 से अधिक सीएलयू आवेदनों का पता चला है, जिनमें कथित तौर पर रिश्वत दी गई थी। इससे 10 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय प्राप्त हुई है।
ईडी ने बताया कि सीएलयू अनुमोदन से जुड़े रिश्वतखोरी के मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में पटेल मुख्य लाभार्थी और अंतिम निर्णयकर्ता थे। ईडी ने कहा कि पटेल उस समय जिला कलेक्टर होने के नाते सौराष्ट्र घरखेड़, काश्तकारी बंदोबस्त और कृषि भूमि अध्यादेश, 1949 और गुजरात भूमि राजस्व संहिता, 1879 के तहत सीएलयू अनुमोदन प्रदान करने के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी थे।
