PM मोदी को हाथ से बना चित्र भेंट करते ही रोने लगा बच्चा; गुजरात में दिखा भावुक नजारा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भावनगर पहुंचे जहां उन्होंने समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान एक भावुक नजारा देखने को मिला। यहां एक बच्चा पीएम मोदी का हाथों से बनाकर चित्र लाया था। पीएम मोदी ने स्टेज से उस बच्चे के चित्र को अपने पास मंगवाया तो बच्चा वहीं भावक हो गया रोने लगा। पीएम मोदी ने मंच से ही उसकी मेहनत की सराहना की और उसे चिट्ठी लिखने की बात भी कही।
पीएम मोदी कार्यक्रम के दौरान अपना भाषण खत्म करने ही वाले थे अचानक उनका ध्यान पीएम मोदी चित्र पकड़े लड़के पर गया। उन्होंने कहा, ये बच्चा काफी देर से चित्र लेकर खड़ा है। उसके हाथ दूख गए होंगे। कोई इस चित्र को कलेक्ट कर लीजिए। पीएम मोदी का चित्र स्वीकार करते ही बच्चा भावुक हो गया वहीं रोने लगा। पीएम मोदी ने कहा, तुम्हारा चित्र हमें मिल गया, रोने की जरूरत नहीं। अगर तेरा पता इसमें लिखा होगा तो मैं जरूर चिट्ठी लिखूंगा। इसके बाद बच्चे को रोता हुआ देख, वहां मौजूद लोगों ने भी तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चे का हौसला बढ़ाया।
इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के संदेश पर जोर देते हुए कहा कि भारत आज विश्वबंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है।सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को हराना ही होगा। उन्होंने कहा, जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता, उतनी ज्यादा देश की विफलता। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा।
