3 धमाके, CM और RSS का ऑफिस भी उड़ा दिया जाएगा; गुजरात में 'खालिस्तानी' धमकी
स्कूलों और अस्पतालों में बम की झूठी धमकियों के बाद अब गुजरात के सीएम भूपेंद्रभाई पटेल और आरएसएस के दफ्तरों को उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद इन दफ्तरों को खाली कराया गया और तलाशी ली गई।
गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS) और अहमदाबाद नगर निगम के दफ्तरों को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। ईमेल से मिली धमकी के बाद संवेदनशील दफ्तरों की सघन तलाशी ली गई। हालांकि, राहत की बात यह है कि इस दौरान कुछ भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई।
खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से एक सरकारी ईमेल आईडी पर धमकी भेजी गई थी। इसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय को 1.11 बजे उड़ा दिया जाएगा। अहमदाबाद नगर निगम के हेडक्वार्टर में 3.11 पर धमाका होने और मणिनगर में आरएसएस के दफ्तर में शाम 5.11 पर विस्फोट का दावा किया गया था। धमकी मिलने के बाद दानापीठ स्थित अहमदाबाद नगर निगम हेडक्वॉर्टर को खाली करा लिया गया, जबकि अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई।
पुलिस, बम निरोधक दस्ता और फायर ब्रिगेड की टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। डीजीपी जीएस मलिक ने कहा कि जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं कि ईमेल को किसने और कहां से भेजा है। मलिक ने कहा, 'ईमेल भेजने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया गया है। गांधीनगर और अहमदाबाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।'
चीफ सेक्रेट्री ने धमकी पर क्या कहा
चीफ सेक्रेट्री एमके दास ने धमकी भरे ईमेल की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से सभी जरूरी एहतियात लिए जा रहे है। दास ने मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, 'हमें धमकी वाला ईमेल मिला है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। उचित कदम उठाए जाएंगे।' एएमसी के स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन कमलेश पटेल ने कहा कि पुलिस और फायर ब्रिगेट की टीमों ने नगर निगम मुख्यालय की तलाशी ली। पटेल ने कहा, 'जैसे ही ईमेल मिला तुरंत इमारत को खाली किया गया और तलाशी अभियान चलाया गया। पता लगाया जा रहा है कि ईमेल किसने भेजा। इस तरह के ईमेल लोगों में डर पैदा करने के लिए भेजे जाते हैं।' अहमदाबाद और गांधीनगर में पुलिस कंट्रोल रूप में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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