एक ईमेल से हिली गुजरात पुलिस! जेल में बंद लॉरेंस को स्पेशल कोठरी में किया शिफ्ट; किस बात का डर?
लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल के स्पेशल ब्लॉक शिफ्ट कर दिया गया है। उसके आस-पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न केवल उसकी बल्कि पूरे साबरमती जेल परिसर की निगरानी बढ़ाई गई है। आखिर किस बात का डर बढ़ा है कि जेल में बंद लॉरेंस के आसपास इतनी सुरक्षा बढ़ाई गई है।
लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल के स्पेशल ब्लॉक शिफ्ट कर दिया गया है। उसके आस-पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न केवल उसकी बल्कि पूरे साबरमती जेल परिसर की निगरानी बढ़ाई गई है। आखिर किस बात का डर बढ़ा है कि जेल में बंद लॉरेंस के आसपास इतनी सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल, ये सुरक्षा न केवल साबरमती जेल की बढ़ाई गई, बल्कि गुजरात की सभी जेलों में इस समय अलर्ट जारी है। ये सब कुछ एक मेल के आने के बाद से शुरू हुआ है।
गुजरात की जेलों को बम से उड़ाने की धमकी
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात के सीनियर अफसरों को एक गुमनाम ईमेल मिला है। इसमें गस्टर लॉरेंस बिश्नोई वाली साबरमती सेंट्रल जेल सहित राज्य की जेलों में बम धमाकों की धमकी दी गई है। इसके बाद से गुजरात में सिक्योरिटी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस ने बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) और डॉग स्क्वॉड के साथ मिलकर तुरंत जेल परिसर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। साइबर क्राइम टीमें अपराधी का पता लगाने के लिए ईमेल की टेक्निकल डिटेल्स और IP एड्रेस की एक्टिवली जांच कर रही हैं।
कई वारदातों की वजह से चर्चाओं में है लॉरेंस
इस धमकी ने अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल पर खास ध्यान दिया है। क्योंकि यह न केवल गुजरात की सबसे बड़ी जेल है, बल्कि यहां लॉरेंस बिश्नोई भी बंद है। इस लिहाज से इसे बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। क्योंकि बीते कुछ दिनों से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर देश भर में कई वारदातों को अंजाम दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा बॉलीवुड एक्टर टाइगर पर हुए गोलीकांड की रही है।
जेल के स्पेशल ब्लॉक में लॉरेंस को किया शिफ्ट
इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि ईमेल मिलने के बाद लॉरेंस विश्नोई को कड़ी सुरक्षा के तहत कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बड़े अधिक सुरक्षाकर्मियों वाले हाई-सिक्योरिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया है। साबरमती जेल में बंद हाई-प्रोफाइल कैदियों की वजह से अधिकारी ज़्यादा सतर्कता बरत रहे हैं। हालांकि इसी तरह के ईमेल से धमकी भरे मैसेज पहले भी अहमदाबाद में कोर्ट, स्कूल और पब्लिक जगहों को टारगेट कर चुके हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स इस चेतावनी को बहुत गंभीरता से ले रही है और सभी जगहों पर पूरी सेफ्टी चेक पक्का कर रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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