गुजरात में वन अधिकारी की पत्नी और 2 बच्चों के शव बरामद, 10 दिन पहले हुए थे लापता

गुजरात के एक वन अधिकारी की पत्नी और उनके दो बच्चों के शव रविवार को भावनगर में लापता होने के दस दिन बाद बरामद किए गए। भावनगर के एसपी नितेश पांडे के मुताबिक, सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) शैलेश खंभला ने 6 नवंबर को अपनी पत्नी नयना रबारी (40), उनके नौ वर्षीय बेटे और 13 वर्षीय बेटी के संबंध में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिनकी लाशें बरामद हो गई हैं।

रितेश पांडे ने कहा, "हमें 6 नवंबर के आसपास फॉरेस्ट कॉलोनी में खंभला के क्वार्टर के पास संदिग्ध खुदाई होने के बारे में जानकारी मिली थी। पुलिस और एफएसएल कर्मियों ने एक खोजी कुत्ते के साथ आज सुबह जांच-पड़ताल की, जिसके दौरान हमें तीन शव मिले। परिवार ने उनकी पहचान नयना रबारी और उनके दो बच्चों के रूप में की।"