नर्मदा नहर में मिली 2 बच्चियों और पिता की लाश, हत्या या सुसाइड? पुलिस कर रही जांच

नर्मदा नहर में मिली 2 बच्चियों और पिता की लाश, हत्या या सुसाइड? पुलिस कर रही जांच

संक्षेप: गुजरात के गांधीनगर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 29 साल के एक युवा कारोबारी और उसकी दो मासूम बेटियों के शव शनिवार को नर्मदा नहर से बरामद किए गए हैं।

Sun, 9 Nov 2025 11:39 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
गुजरात के गांधीनगर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 29 साल के एक युवा कारोबारी और उसकी दो मासूम बेटियों के शव शनिवार को नर्मदा नहर से बरामद किए गए हैं। गांधीनगर पुलिस इसे हत्या या सुसाइड का मामला मानकर जांच कर रही है।

इस मामले में मृतक की पहचान धीरज भाला देसाई के रूप में हुई है। धीरज कालोल तालुका के बोरिसाना गांव के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक, धीरज के पास तीन पेट्रोल पंप थे और वह खुद भी एक संपन्न बिजनेस परिवार से संबंध रखते थे। मिली जानकारी के अनुसार, धीरज शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे अपनी दो बेटियों 4 साल की जियाना और 10 महीने की जसवी के साथ घर से यहा कहकर निकले कि वह दोनों का आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं।

धीरज जब शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। उसी दौरान धीरज ने अपने चाचा जयेश देसाई को एक संदेश भेजा, जिसमें उसने अपने मोबाइल का पासवर्ड और उसकी लोकेशन बताई थी। इसमें एड्रेस बताया गया था कि शिर्सा-पालसाणा नहर के पास।

जब परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे तो वहां धीरज की कार पुल पर खड़ी मिली, जिसमें उसका मोबाइल और बटुआ पड़ा था, लेकिन धीरज और दोनों बच्चियां गायब थीं। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद सांतेज पुलिस ने गांधीनगर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस (GFES) की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। शनिवार को फायर ब्रिगेड कर्मियों ने नहर से तीनों के शव बरामद किए।

इस मामले की जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर एफ. आर. मुच्छड ने बताया कि फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सभी एंगल से जांच की जा रही है। परिवार के बयान कुछ दिन बाद लिए जाएंगे। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। स्थानीय लोगों में इस घटना से शोक और हैरानी का माहौल है। पुलिस प्राथमिक जांच में मानसिक तनाव या पारिवारिक विवाद की आशंका से भी इनकार नहीं कर रही।

Gujarat News

