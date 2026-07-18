गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा हादसा; पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 5 की मौत, कई घायल
गुजरात के अहमदाबाद में शनिवार को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका होने से 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। कुछ की हालत बेहद नाजुक बताई जाती है।
गुजरात के अहमदाबाद में शनिवार को एक भीषण दुर्घटना हो गई। बताया जाता है कि अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके में रामोल-गात्रद रोड पर एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल बताए जाते हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जाती है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास का इलाका दहल गया।
पुलिस ने बताया कि शनिवार को दोपहर के वक्त अहमदाबाद के बाहरी इलाके में वस्त्राल के पास गात्राड रोड पर पटाखे बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इसके बाद फैक्ट्री धू-धू कर जलने लगी। भीषण आग से कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया है।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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