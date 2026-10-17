गुजरात में केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 5 की मौत
गुजरात के भरुच में केमिकल फैक्ट्री में धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई। जोरदार धमाके से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है।
गुजरात के भरूच जिले में रसायन फैक्टरी में विस्फोट होने से पांच श्रमिकों की मौत हो गई और पांच अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि वागरा तालुका के सायखा जीआईडीसी क्षेत्र में स्थित सिंजील फार्माकेम में शुक्रवार रात करीब 10 बजे हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के दौरान विस्फोट हुआ और इसके बाद मेथिलीन डाइक्लोराइड (एमडीसी) गैस का रिसाव भी हुआ।
विस्फोट से फट गया टैंक
भरूच की उप-मंडल मजिस्ट्रेट मनीषा मनानी ने बताया कि सायखा में सिंजील फार्माकेम की स्थापना केवल एक साल पहले हुई थी। यह कंपनी दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद बनाती है। उन्होंने कहा कि संदेह है कि विस्फोट हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के दौरान हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर टैंक फट गया और मशीनों के कलपुर्जे परिसर में दूर-दूर तक बिखर गए।
मृतकों की हुई पहचान
पुलिस अधीक्षक अक्षयराज मकवाणा ने बताया कि विस्फोट में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान अमोद के जयदीप महेशभाई पटेल और भाविक दिलीपकुमार वसावा, गिर सोमनाथ जिले में तलाला के वृंद तलाविया तथा उत्तर प्रदेश के अनिकेत हरिलाल गौतम और अर्जुनकुमार रामसिंह गौतम के रूप में हुई है।
घायलों का इलाज जारी
मकवाणा ने बताया कि घायलों में पवनकुमार रामसिंह गौतम, मौसमकुमार रामसेवक यादव, शिवदयाल रामअवतार यादव, प्रतीक प्रवीण प्रजापति और प्रियांशु बहादुरलाल शामिल हैं। ये बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उनका इलाज किया जा रहा है।
औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच) के एक अधिकारी ने बताया कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के दौरान हुए विस्फोट के कारण मेथिलीन डाइक्लोराइड (एमडीसी) गैस का रिसाव हुआ। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डीआईएसएच और पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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