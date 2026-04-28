गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत, राज्य में 6400 से ज्यादा सीटों पर लहराया केसरिया; AAP का क्या हाल
सत्तारूढ़ भाजपा ने शाम तक 15 में से नौ नगर निगमों में जीत हासिल कर ली थी। इस दौरान उसने सुरेंद्रनगर, जामनगर, पोरबंदर, करमसाद-आणंद, नाडियाड, नवसारी, वापी, सूरत और मोरबी के नगर निगमों में कुल सीटों में से आधी से ज्यादा सीटें जीत बहुमत हासिल कर लिया था।
गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों की मंगलवार को जारी मतगणना के बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक जीत की ओर बढ़ते हुए राज्य भर की 9900 से ज्यादा सीटों में से 6,472 सीटें जीत ली हैं। इस तरह उसने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर काफी बढ़त बना रखी थी। राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) द्वारा मंगलवार शाम तक जारी आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस ने 1,412 सीटें हासिल की हैं, जबकि निर्दलीय, आम आदमी पार्टी (AAP), AIMIM सहित अन्य दलों ने 597 सीटें जीती हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार सत्तारूढ़ भाजपा ने शाम तक 15 में से नौ नगर निगमों में जीत हासिल कर ली थी। इस दौरान उसने सुरेंद्रनगर, जामनगर, पोरबंदर, करमसाद-आणंद, नाडियाड, नवसारी, वापी, सूरत और मोरबी के नगर निगमों में कुल सीटों में से आधे से अधिक सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया था।
34 में से 30 जिला पंचायतों में भी जीत
भाजपा 34 में से 30 जिला पंचायतों में भी जीत हासिल कर चुकी है, यहां उसने बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया है। पार्टी ने अरावली और पाटण में 50 प्रतिशत सीटें हासिल कर ली हैं, जबकि छोटा उदयपुर में अब भी बहुमत का आंकड़ा पार करना बाकी है। नर्मदा जिला पंचायत में भाजपा को बड़ा झटका लगा, जहां आम आदमी पार्टी ने 22 में से 15 सीटें जीतकर सत्ताधारी पार्टी को केवल तीन सीटों तक सीमित कर दिया, जबकि चार सीटों के परिणाम आने बाकी थे।
जिला और तालुका पंचायतों का ऐसा रहा हाल
शाम तक घोषित ज्यादातर परिणामों में भाजपा अपने प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे निकल चुकी है और अब तक तालुका पंचायतों में 3,132 सीटें, जिला पंचायतों में 765 सीटें, नगरपालिकाओं में 1,827 सीटें और नगर निगमों में 748 सीटें जीत चुकी है। जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अब तक तालुका पंचायतों में 839 सीटें, जिला पंचायतों में 110 सीटें, नगरपालिकाओं में 399 सीटें और नगर निगमों में 64 सीटें हासिल की हैं। आम आदमी पार्टी ने राज्य में 380 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है।
नगर निगम सीटों पर हुई थी 55.1 प्रतिशत वोटिंग
इससे पहले मंगलवार सुबह राज्य भर के सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह नौ बजे से मतगणना शुरू हुई। इन चुनावों के लिए रविवार 26 अप्रैल को 15 नगर निगमों, 84 नगरपालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के लिए मतदान हुआ था।
मौजूदा चुनाव में लगभग 4.18 करोड़ मतदाता थे। चुनाव आयोग के अनुसार इन चुनावों के दौरान नगर निगमों में 55.1 प्रतिशत, नगरपालिकाओं में 65.53 प्रतिशत, जिला पंचायतों में 66.64 प्रतिशत और तालुका पंचायतों में 67.26 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इन चुनावों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बतौर सेमीफाइनल देखा जा रहा है।
कच्छ जिले में हुआ था सबसे कम मतदान
नगर निगमों में कच्छ जिले के नवगठित गांधीधाम में सबसे कम 46.03 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि वलसाड जिले के वापी में सबसे अधिक 72.29 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। अहमदाबाद नगर निगम में 51.81 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। इस दौरान पहली बार नौ नए नगर निगमों नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आणंद, नाडियाड, मेहसाणा, पोरबंदर और सुरेंद्रनगर में भी मतदान कराया गया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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