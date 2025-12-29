Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़BJP MP Mukesh Dalal lashed out at RSS comparison with Al Qaeda
RSS की अलकायदा से तुलना पर भड़के BJP सांसद, बोले- विभाजनकारी शक्तियां कांग्रेस के अधीन

RSS की अलकायदा से तुलना पर भड़के BJP सांसद, बोले- विभाजनकारी शक्तियां कांग्रेस के अधीन

संक्षेप:

भारतीय जनात पार्टी टैगोर के बयान की जमकर आलोचना कर रही है। इसी कड़ी में अब गुजरात की सुरत सीट से सांसद मुकेश दलाल ने टैगोर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में विभाजनकारी शक्तियां या तो कांग्रेस के अधीन हैं या उनके साथ हैं।

Dec 29, 2025 06:25 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने हाल में कहा था कि आरएसएस नफरत फैलाने वाला संगठन है और अलकायदा की तरह काम करता है। भारतीय जनात पार्टी टैगोर के इस बयान की जमकर आलोचना कर रही है। इसी कड़ी में अब गुजरात की सुरत सीट से सांसद मुकेश दलाल ने भी तीखा हमला बोला है।

दलाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि ‘हिंदुओं को इतने अत्याचारों का सामना करना पड़ता है, क्या कांग्रेस ने कभी कुछ कहा? देश में विभाजनकारी शक्तियां या तो कांग्रेस के अधीन हैं या उनके साथ हैं।’

बीजेपी सांसद ने कहा 'एक आतंकवादी को जब फांसी मिल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मध्य रात्रि को किसने खुलवाया था?

बीजेपी सांसद ने कहा ‘एक आतंकवादी को जब फांसी मिल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मध्य रात्रि को किसने खुलवाया था? जिस पार्टी के नेता आतंकवादी सोच रखते हैं और देश को बांटने वाली सोच रखते हैं जिनके नेता देश के बाहर जाकर देश के खिलाफ नफरत फैलाते हैं और देश के टुकड़े कब हो इसी सोच में पड़े हैं तो टैगोर जी को ये सोचना चाहिए कि वे पश्चिम बंगाल में किसके साथ खड़े हैं।’

मुकेश दलाल ने आगे कहा ‘हिंदूओं पर इतने अत्याचार होते हैं क्या कांग्रेस ने कुछ बोला? हिंदूओं के साथ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस खड़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि विभाजनकारी शक्तियां या तो पूरी की पूरी कांग्रेस के अंदर है या फिर कांग्रेस के साथ है।’

आपको बता दें कि हाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने RSS-BJP की तारीफ की थी जिसके बाद से कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं। ऐसे में मणिकम टैगोर ने भी आरएसएस के खिलाफ बयान दिया। हालांकि दिग्विजिय ने बाद में एक अन्य ट्वीट में कहा कि उन्होंने संगठन की तारीफ की थी और वे मोदी, आरएसएस और उनकी नीतियों के घोर विरोधी हैं।

