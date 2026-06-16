मेरा अपमान हुआ, इस्तीफा दे दूंगी; अब गुजरात में भाजपा के भीतर क्या बवाल, AAP ने लपका
गुजरात के नर्मदा जिले में भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक बेहद नाराज हो गईं। पार्टी कार्यक्रम में अपमान का आरोप लगाकर मंच छोड़ दिया औ उपवास पर बैठ गईं। उन्होंने इस्तीफे की भी धमकी दी है।
बगावत, इस्तीफे और टूट-फूट की पश्चिम बंगाल से आती खबरों के बीच गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक विधायक इस कदर नाराज हो गईं कि इस्तीफे की धमकी दी है। गुजरात के नर्मदा जिले में भाजपा के भीतर जारी अंतर्कलह सोमवार को उस समय खुलकर सामने आ गई, जब स्थानीय महिला विधायक डॉ. दर्शना देशमुख पार्टी के एक कार्यक्रम से नाराज होकर बाहर निकल गईं। वहीं, आम आदमी पार्टी ने मौका लपकते हुए इसे आदिवासी समाज के अपमान का मुद्दा बनाते हुए दर्शना को इस्तीफा देने को कहा। आप नेता चैतर वसावा ने कहा कि यह एक महिला विधायक नहीं आदिवासियों का अपमान है। पूरा समाज दर्शना देशमुख के साथ है।
गुस्से में मंच छोड़ गईं विधायक
विधायक ने आरोप लगाया कि उनका अपमान किया गया और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। इसके बाद वह धरने पर बैठ गईं और अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी दी। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में भाजपा विधायक दर्शना देशमुख गुस्से में मंच छोड़कर जाती दिख रही हैं। उन्होंने एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के प्रति 'अनादर' का आरोप लगाते हुए आयोजकों पर सवाल उठाए।
अपमान का आरोप लगा उपवास पर बैठीं
यह विवाद राजपीपला स्थित अंबेडकर हॉल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्पन्न हुआ। मंच छोड़कर जाने से पहले दर्शना देशमुख को वीडियो में यह कहते सुना गया, 'क्या यही हमारी व्यवस्था है? यह पार्टी का कार्यक्रम है। क्या आपने मुझे यहां अपमानित करने के लिए बुलाया है? मैं इस क्षेत्र की निर्वाचित विधायक हूं।' इसके बाद नर्मदा जिले के नांदोड निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक दर्शना देशमुख महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास सांकेतिक उपवास पर बैठ गईं।
समर्थन में उतरी AAP
आम आदमी पार्टी के आदिवासी नेता चैतर वसावा ने दर्शना देशमुख के कथित अपमान को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि यह पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। उन्होंने कहा, 'बैठक में दर्शना बहन का अपमान किया गया। भाजपा सरकार और संगठन में आदिवासी नेताओं और सांसदों-विधायकों का सम्मान नहीं है। भाजपा आदिवासियों का अपमान करती है। दर्शना को धरने पर बैठना पड़ा। आज जिस तरह उनका अपमान हुआ और वह इस्तीफा देने पर अड़ी हैं और यदि उनका भाजपा में सम्मान नहीं है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। समाज उनके साथ है। यह सिर्फ एक महिला विधायक का अपमान नहीं है, यह पूरे आदिवासी समाज का अपमान है।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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