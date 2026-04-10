सुबह BJP छोड़ कांग्रेस में गए, दोपहर में फिर पहन लिया भाजपा का पटका; गुजरात के नेता की कुछ घंटों में घर वापसी
गुजरात के राजकोट में एक भाजपा नेता ने सुबह पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। दोपहर होते-होते नेता का मन बदल गया और वो फिर से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए।
गुजरात के राजकोट में एक गुरुवार को राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। यहां के धोराजी में एक गांव के सरपंच ने सुबह पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस का पटका पहना और दोपहर होते-होते उनका मन बदल गया और घर वापसी करते हुए कांग्रेस छोड़कर फिर से भाजपा जॉइन कर लिया।
गुुरुवार दिन की शुरुआत गुजरात में बीजेपी के लिए झटके वाली रही। यहां के राजकोट और दाहोद में कई बीजेपी नेताओं ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। दाहोद में आदिवासी नेताओं ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन राजकोट में मामला नाटकीय हो गया। यहां पाटनवाव गांव के सरपंच कनभाई सावलिया ने सुबह भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम। दोपहर होते-होते कनभाई का मन बदला और उन्हें कांग्रेस का साथ भी छोड़ दिया और दोबारा भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया।
कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद थामा था हाथ
कांग्रेस में शामिल होने को लेकर सावलिया से सवाल किया गया तो सावलिया ने बताया कि कांग्रेस नेताओं के साथ सुबह मुलाकात हुई थी और उन्होंने कांग्रेस का पटका पहनने को महज एक औपचारिकत बताते हुए बात को टाल दिया।
एक और नेता ने 3 घंटे में की थी वापसी
इससे पहले भावनगर में भी एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला। यहां की पूर्व बीजेपी पार्षद सेजलबेने गोहिल ने पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। हालांकि, कुछ घंटों में ही उन्होंने दोबारा बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मामले पर बात करते हुए गोहिल ने कहा कि अपनी पार्टी में सपोर्ट ना मिलने और भविष्य की सुरक्षा को लेकर उन्होंने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस जॉइन किया था। हालांकि, तीन घंटे के अंदर ही गोहिल ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का पटका दोबारा पहन लिया। इस दौरान गोहिल ने भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें गुमराह कर कांग्रेस में जॉइन करवाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी छोड़ना उनकी बड़ी गलती थी।
क्या बोली कांग्रेस
इस घटना के बाद गोहिल ने भाजपा के साथ आजीवन रहने का वादा किया। इस मामले पर भावनगर कांग्रेस अध्यक्ष मनोहरसिंह गोहिल का कहना है कि वह महीनों से पार्टी बदलने की बात कर रही थीं। मनोहरसिंह गोहिल ने कहा कि उनकी अचानक वापसी के पीछे राजनीतिक दबाव है।
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