'जिनकी सरकारों ने चीन को जमीन दी वे देश की सुरक्षा की सीख न दें', अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को घेरा

संक्षेप:

बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में भारत की जमीन चीन को देने का आरोप लगाया। ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार को सीख देने की जरूरत नहीं है।

Feb 06, 2026 09:09 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, वडोदरा
बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर अपने शासनकाल में भारत की जमीन चीन को देने का आरोप लगाया। ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार को सीख देने की जरूरत नहीं है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राजीव गांधी फाउंडेशन को कथित तौर पर चीन से मिले फंडिंग की भी जानकारी मांगी। ठाकुर शुक्रवार को गुजरात के वडोदरा शहर में केंद्रीय बजट 2026-27 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा में डोकलाम गतिरोध और भारत की चीन नीति पर हाल की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए ठाकुर ने कहा कि ये वही लोग हैं जिनकी सरकारों ने चीन को जमीन दे दी और बदले में राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए पैसे लिए। अब ये लोग हमसे सवाल कर रहे हैं?

गुमराह करने की कोशिश

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पार्टी ने छह दशकों तक देश पर राज किया, वह अब लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा सांसद ने कहा कि भारतीय राजनीति में इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है? जिस पार्टी ने 60 साल तक देश पर राज किया, जिसकी पार्टी और परिवार दोनों ने सत्ता का सुख भोगा, लेकिन जिसकी सरकारों ने चीन के हाथों हजारों किलोमीटर जमीन गंवा दी।

जो नाकाम रहे, वे अब सवाल उठा रहे

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग पहले भारत के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहे, वे अब सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग पाकिस्तान से हमारे अधिकार वापस नहीं ले पाए, वे अब झूठ बोलकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि हमें राहुल गांधी से राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई सीख नहीं चाहिए। भारत-चीन गतिरोध का ज़िक्र करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने पड़ोसी देश की घुसपैठ की कोशिश का करारा जवाब दिया था।

उस समय राहुल गांधी कहां थे

उन्होंने कहा कि यह बहुत साफ है कि जब चीन डोकलाम में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था तो भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तब से चीन ने दोबारा हमारी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। ठाकुर ने कहा कि संकट के समय देश का नेतृत्व सशस्त्र बलों के साथ खड़ा था। उन्होंने कहा कि उस समय भारत के रक्षा मंत्री सीमा पर गए थे। भारत के प्रधानमंत्री सीमा पर गए, जिससे सैनिकों का मनोबल बढ़ा। ठाकुर ने उस समय कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि उस समय राहुल गांधी कहां थे? कांग्रेस नेता कहां थे? वे बंद दरवाजों के पीछे चीनी अधिकारियों के साथ कौन सी रणनीति बना रहे थे?

डर था कि चीन नाराज हो सकता है

राजीव गांधी फाउंडेशन को कथित फंडिंग का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि देश को अभी तक इसकी जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से कितना पैसा मिला और क्यों? देश को आज तक यह जानकारी नहीं दी गई है। ठाकुर ने पिछली कांग्रेस सरकारों पर सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। कहा कि उनके समय में सीमा पर सड़कें और एयरफील्ड नहीं बनाए गए। सीमा पर कोई निगरानी नहीं थी। उन्हें डर था कि चीन नाराज हो सकता है।

रक्षा बजट रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा

मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर जोर देते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि सीमाओं पर बड़े विकास कार्य किए गए हैं। जैसे सड़कों और एयरफील्ड का निर्माण। रक्षा बजट रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गया है। आज रक्षा बजट 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। देश में आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग 1.20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। हमने 26000 करोड़ रुपए से ज्यादा के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं।

सैनिकों को पूरी छूट

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें मजबूती से कार्रवाई करने में नाकाम रहीं। उनके समय पाकिस्तानी सैनिक हमारे सैनिकों का सिर काट देते थे और उनके सिर पाकिस्तान ले जाते थे। आज भारत सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं। सैनिकों को पूरी छूट है। हमारी सेना पाकिस्तान में घुसकर वहां एयरस्ट्राइक करती है। सर्जिकल स्ट्राइक की गईं और ऑपरेशन सिंदूर ने उनके एयरस्ट्रिप को बैलगाड़ियों के लिए भी बेकार कर दिया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

Gujarat News

