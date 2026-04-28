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भाजपा कार्यालय में चाय-पानी देने वाले को पार्टी ने दिया था गुजरात निकाय चुनाव में टिकट, जानिए क्या रहा परिणाम

Apr 28, 2026 04:35 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, गांधीनगर, गुजरात
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नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद रमेश भाई भील ने कहा था कि मैंने 27 सालों तक पूरी लगन के साथ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सेवा की है। अब पार्टी ने मुझे अपने वार्ड के लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है।

भाजपा कार्यालय में चाय-पानी देने वाले को पार्टी ने दिया था गुजरात निकाय चुनाव में टिकट, जानिए क्या रहा परिणाम

गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिए। इन चुनावों के लिए पार्टी ने मेहसाणा में अपने कार्यालय 'कमलम्' में बतौर चपरासी काम करने वाले और यहां लोगों को चाय-पानी परोसने वाले रमेश भाई भील को वार्ड नंबर 13 से मैदान में उतारा था। खास बात यह रही कि पार्टी का यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि रमेशभाई के साथ ही यहां पर भाजपा का पूरा पैनल जीत गया। यहां पर कुल 52 वार्डों के लिए हुए चुनाव में भाजपा को 47 वार्डों में तो कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली।

पार्षद पद पर उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बेहद खुश नजर आ रहे रमेश भाई ने जानकारी देते हुए बताया था कि 'पार्टी ने मुझे मेहसाणा में वार्ड नंबर 13 से टिकट दिया है, जो कि ST सीट है। मैं पिछले 27 सालों से यहां काम कर रहा हूं। अगर मैं जीत भी गया तो भी मैं अभी जो काम कर रहा हूं, वह काम आगे भी करता रहूंगा।' 50 साल के रमेश भील ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। वह पिछले 27 सालों से जिला मुख्यालय में काम कर रहे हैं। उनकी मुख्य जिम्मेदारियों में कार्यालय का प्रबंधन करना और यहां आने वाले वरिष्ठ नेताओं तथा पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को चाय-पानी पिलाना शामिल था।

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'नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं'

इससे पहले अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद भील ने कहा था कि मैंने 27 सालों तक पूरी लगन के साथ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सेवा की है। अब पार्टी ने मुझे अपने वार्ड के लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। मैं उसी ईमानदारी के साथ इस नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं।

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'बैक-एंड' कार्यकर्ता से 'फ्रंटलाइन' पर आए

भारतीय जनता पार्टी ने रमेश भाई भील को 'बैक-एंड' कार्यकर्ता से वार्ड नंबर 13 के लिए एक 'फ्रंटलाइन' राजनीतिक उम्मीदवार बनाकर लोगों की जमकर वाहवाही लूटी थी। लोगों का कहना था कि यही एक पार्टी है, जहां एक कार्यकर्ता को इस तरह का सम्मान दिया जा सकता है। रमेश भाई को टिकट मिलने के बाद कई लोग उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे थे जिससे वे खुद को जोड़ पाते हैं और जो आम लोगों के रोजमर्रा के परेशानियों को समझता है। और उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह भी उनकी यही इमेज साबित हुई।

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बता दें कि इससे पहले रविवार को गुजरात की 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों में चुनावों के लिए मतदान हुआ था। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रियाओं में से एक माने जाने वाले इन चुनावों में, लगभग 9,200 सीटों पर 4.18 करोड़ से अधिक योग्य मतदाताओं ने हिस्सा लिया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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