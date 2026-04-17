गुजरात में भाजपा का ‘जमीनी’ दांव, निकाय चुनाव में लॉन्ड्री चलाने वाले युवक को दिया टिकट
टिकट मिलने से बहुत उत्साहित जिगर ने कहा, ‘मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि पार्टी मुझे इतनी अहम जगह से उम्मीदवार चुनेगी। लेकिन BJP का स्वभाव ही ऐसा है।’
गुजरात में 26 अप्रैल को स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसे जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शहर में लॉन्ड्री का काम करने वाले शख्स जिगर बारिया को मैदान में उतारा है। इस बारे में बेहद खुश जिगर ने कहा कि भाजपा हमेशा जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को ही मौका देती आई है।
पीटीआई से बात करते हुए जिगर बारिया ने कहा, 'मुझे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा मौका देगी। क्योंकि पार्टी ने अभी महीने भर पहले ही मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए ओबीसी मोर्चा का महामंत्री बनाया था। इसलिए मुझे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि पार्टी अब मुझे इतनी अहम जगह से उम्मीदवार के रूप में चुनेगी। पर भारतीय जनता पार्टी का स्वभाग ही ऐसा है कि हमेशा जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मौका देती आई है।'
'भाजपा कभी पैराशूट उम्मीदवार नहीं भेजती'
आगे जिगर ने कहा, 'पार्टी ने मेरी पृष्ठभूमि को जानने के बाद मुझे यह भूमिका सौंपी है। इसलिए मैं पार्टी का बहुत आभारी हूं। भाजपा कभी भी आयातित या पैराशूट उम्मीदवार नहीं भेजती है। वो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता है, उन्हीं में से किसी को चुनकर मौका देती है।'
26 अप्रैल को मतदान, 28 को मतगणना
राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार गुजरात में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि मतगणना 28 अप्रैल को की जाएगी। ये चुनाव 34 जिला पंचायतों, 260 तालुका पंचायतों, 84 नगरपालिकाओं और अहमदाबाद, सूरत और राजकोट समेत 15 नगर निगमों में होंगे।
अहमदाबाद के लिए जारी किया संकल्प पत्र
इसी बीच पार्टी ने गुरुवार को अहमदाबाद समेत कई शहरों के लिए 'संकल्प पत्र-2026' जारी कर दिया, इस मौके पर गुजरात के ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि शहर को झुग्गी-मुक्त बनाने के लिए करीब 50,000 मकान बनाए जाएंगे। पार्टी ने यातायात जाम से निपटने के लिए 17 ओवरब्रिज और तीन अंडरपास बनाने का वादा किया है। इसके अलावा, यातायात प्रबंधन बेहतर बनाने के लिए पूरे शहर में कृत्रिम मेधा (एआई)-आधारित यातायात सिग्नल प्रणाली लागू करने की योजना भी लागू करने की बात कही है।
घोषणापत्र में नवीकरणीय ऊर्जा पर भी जोर दिया गया है, जिसमें मौजूदा 43 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जलाशयों में सौर संयंत्र लगाने की परियोजनाएं भी शामिल हैं। भाजपा ने यह भी कहा कि अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है और इसके लिए हर जोन में लघु खेल परिसर विकसित किए जाएंगे।
सूरत में बड़े पैमाने पर शहरी बदलाव के लिए जोर
उधर सूरत के लिए घोषणापत्र में एकीकृत परिवहन और बड़े पैमाने पर शहरी बदलाव पर जोर दिया गया है। प्रमुख वादों में एक 'वन सिटी-वन कार्ड' योजना के तहत मेट्रो, बीआरटीएस और सिटी बस में एक ही भुगतान प्रणाली से यात्रा संभव बनाने का प्रस्ताव है। पार्टी ने सार्वजनिक परिवहन को शत प्रतिशत इलेक्ट्रिक बस में बदलने का ठाना है। सूरत रेलवे स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर के बहुविध परिवहन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है, जहां रेल, राज्य परिवहन, सिटी बस, बीआरटीएस और मेट्रो सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।
घोषणापत्र में सूरत मेट्रो के पहले चरण को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर भी जोर दिया गया है, जो दो प्रमुख कॉरिडोर में 40 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। भाजपा ने सूरत को मनोरंजन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मनोरंजन पार्क और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं विकसित करने का भी वादा किया है।
राजकोट के लिए किए इतने वादे
राजकोट के लिए घोषणापत्र में पर्यटन, रोजगार सृजन और विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया गया है। गिर की तर्ज पर 'लायन सफारी पार्क' स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, लालपरी झील और न्यारी बांध को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने, अटल सरोवर के पास एक बड़े सम्मेलन केंद्र और 'ओपन-एयर थिएटर' बनाने की योजना है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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