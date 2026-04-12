वडोदरा निकाय चुनाव: BJP ने इंस्टाग्राम स्टार अंकिता को दिया टिकट, ठुकरा चुकीं मॉडलिंग के ऑफर
अंकिता को टिकट दिए जाने के बाद से राजनीति भी गर्मा गई है। अंकिता को टिकट मिलते ही पार्टी के अंदर पुरानी और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। बीजेपी की नयना परमार को टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय ही चुनावी लड़ने का एलान किया है।
गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 28 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। बीजेपी ने वडोदरा जिला पंचायत की पोर सीट से इंस्टाग्राम स्टार अंकिता रौनक परमार को टिकट दिया है। बीजेपी को उम्मीद है कि युवा पॉपुलर चेहरे को चुनाव में उतारना पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
अंकिता को टिकट दिए जाने के बाद से राजनीति भी गर्मा गई है। अंकिता को टिकट मिलते ही पार्टी के अंदर पुरानी और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। बीजेपी की नयना परमार को टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय ही चुनावी लड़ने का एलान किया है।
जमकर कर रहीं प्रचार प्रसार
नयना के इस कदम से अंकिता के वोट में सेंध लग सकती है क्योंकि नयना की भी जमीनी स्तर पर काफी अच्छी पकड़ है। वहीं अंकिता और नयना के बीच वोट बंटते हैं तो इसका फायदा अन्य पार्टी को मिल सकता है। अंकिता के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं मगर देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव में वे कैसा प्रदर्शन करती हैं। टिकट मिलने के बाद से वे और मेहनत के साथ प्रचार प्रसार कर अपने लिए वोट मांग रही हैं।
फिटनेस पर खासा ध्यान देती हैं
अंकिता का जन्म वडोदरा में हुआ था और रायपुर की कलिंगा यूनिवर्सिटी से बीकॉम तक की पढ़ाई की है। अंकिता के ससुर 45 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। अंकिता महिलाओं की स्वतंत्रता पर जोर देती हैं और फिटनेस पर खासा ध्यान देती हैं। वे इंस्टाग्राम पर अक्सर फिटनेस की वीडियोज डालकर लोगों को भी फिट रहने के लिए कहती हैं। अंकिता का खुद का जिम भी है और वह लोगों से कहती हैं कि उन्हें दिन में कम से कम एक घंटा तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए।
मॉडलिंग के ऑफर आते रहे हैं
5 साल पहले हुए वडोदरा तालुका पंचायत चुनाव में अंकिता परमार सदस्य चुनी गई थीं। इसमें उन्होंने ढाई साल तक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। अंकिता के मुताबिक उन्हें पहले मॉडलिंग के ऑफर आते रहे हैं मगर उन्होंने इन्हें कभी स्वीकार नहीं किया क्योंकि सारा फोकस राजनीति पर है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।